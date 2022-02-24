На Луганщині знищили п'ять літаків РФ, гелікоптер і два танки.

Сухопутні війська Збройних Сил України повідомили про збиття п'яти літаків та одного гелікоптера на Луганщині.

Фото із військових навчань

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сухопутних військ.

Також штаб повідомив про знищення двох танків і російської військової вантажівки.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив: "Сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати".

Збройні сили закликали вірити у воїнство.