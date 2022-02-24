Росіяни атакували український кордон із РФ, Білорусі та окупованого Криму.

Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку Росії та Білорусі. Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомили у Державній прикордонній службі. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака йде із ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

"В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу", – поінформували у ДПСУ.

Згідно з офіційною інформацією від Генерального штабу ЗСУ, збройні сили Російської Федерації вдалися до інтенсивних обстрілів укрїанських підрозділів на сході, а також завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.