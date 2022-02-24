Генсек ООН вимагає від Путіна зупинити своїх вояків.

Антоніу Гутерріш закликав російського президента дати мирові шанс.

 

 

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш виступив з вимогою до президента Росії Володимира Путіна зупинити своїх солдатів і припинити атаки на Україну. «Я хочу сказати одну річ від мого серця: президенте Путін, зупиніть своїх військовиків, припиніть атаки на Україну, дайте миру шанс. Так багато людей уже загинули», – заявив Ґутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН. Його промову транслював телеканал CNN.

 

Генсек ООН визнав свою помилку, оскільки до останнього моменту був переконаний, що справа до війни не дійде. «Я ніколи не вірив їм, думав, що нічого поважного не станеться. Я був неправий. Я не хочу знову помилитися сьогодні», – зазначив він.

 

Ґутерріш заявив, що оголошена Путіним війна порушує принципи Статуту ООН. «Для мене очевидно, що ця війна не має жодного сенсу, вона порушує принципи статуту ООН… Тепер я говорю: президенте Путін, в ім'я всього людства, поверніть свої війська назад у Росію. Цей конфлікт має припинитися зараз», – наголосив він.

 

Ґутерріш визнав, що нині настав «найсумніший момент» за весь час його перебування на посаді генерального секретаря ООН. За його словами, якщо «це не припиниться, біда в Європі досягне немислимого рівня», який можна порівняти з кризою на Балканах.

 

24.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Вакцинація － і проти Covid-19, і проти простуди
Вакцинація посилює імунну відповідь проти поширених простуд, спровокованих коронавірусами.
23.02.22 | | Наука
Життя як драма:  візії  Євгена Лисика
Оксана Левицька
Драматизм творчої долі Лисика у його протистоянні ідеологічній боротьбі з формалізмом й абстракцією в мистецтві відчутний в роботах різних років так само, як і драматизм пошуку відповідей на екзистенційні питання.
23.02.22 | | Штука
Попіл мертвих імперій
Мартін Кімані
Заява постійного представника Республіки Кенія в Раді Безпеки ООН під час термінового засідання щодо ситуації в Україні.
23.02.22 | | Дискурси
Прощаючись з людиною-епохою
Мирослав МАРИНОВИЧ
Він став прапором шістдесятницького руху, а його слово пробуджувало національне сумління. Умів бачити суспільно-політичні та культурні проблеми України об’ємно, з урахуванням численних взаємозв’язків.
22.02.22 | | Україна
COVID-19 залишиться – світ повинен пристосуватися
Людство має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2, найімовірніше, нікуди не зникне.
22.02.22 | | Наука
Театр УКУ: Стусівські читання
Серед віршів звершується блукання людини колами новочасного пекла – страхітливим «Веселим цвинтарем», так – попри жорстоку абсурдність механічного та позбавленого сенсу існування – відроджується надія.
22.02.22 | | Штука
Україна у всесвітніх мріях Кремля
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Як окупація частини України та кроки до масштабного вторгнення в'яжуться з комінтерном, комунізмом, світовою революцією, "соотєчєствєннікамі русского міра» та іншим божевіллям
22.02.22 | | Минуле
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.