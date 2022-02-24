Генсек ООН вимагає від Путіна зупинити своїх вояків.

Антоніу Гутерріш закликав російського президента дати мирові шанс.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш виступив з вимогою до президента Росії Володимира Путіна зупинити своїх солдатів і припинити атаки на Україну. «Я хочу сказати одну річ від мого серця: президенте Путін, зупиніть своїх військовиків, припиніть атаки на Україну, дайте миру шанс. Так багато людей уже загинули», – заявив Ґутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН. Його промову транслював телеканал CNN.

Генсек ООН визнав свою помилку, оскільки до останнього моменту був переконаний, що справа до війни не дійде. «Я ніколи не вірив їм, думав, що нічого поважного не станеться. Я був неправий. Я не хочу знову помилитися сьогодні», – зазначив він.

Ґутерріш заявив, що оголошена Путіним війна порушує принципи Статуту ООН. «Для мене очевидно, що ця війна не має жодного сенсу, вона порушує принципи статуту ООН… Тепер я говорю: президенте Путін, в ім'я всього людства, поверніть свої війська назад у Росію. Цей конфлікт має припинитися зараз», – наголосив він.

Ґутерріш визнав, що нині настав «найсумніший момент» за весь час його перебування на посаді генерального секретаря ООН. За його словами, якщо «це не припиниться, біда в Європі досягне немислимого рівня», який можна порівняти з кризою на Балканах.