Зеленський: Усі сили піднято за тривогою.

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження воєнного стану в Україні.

 

 

Про це він оголосив під час екстреного звернення у четвер уранці. 

 

"Сьогодні вранці Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави. Це нічим не виправдане брехливе й цинічне вторгнення. Відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах, атаковані прикордонні підрозділи, деградувала ситуація на Донбасі. ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Буде запроваджено воєнний стан", – повідомив Зеленський.

 

З його слів, українська дипломатія активно інформує світ про те, що відбувається.

 

"Українці ніколи й нікому не віддадуть свою свободу й незалежність. Тільки ми самі, всі громадяни України, з 1991 року визначаємо наше майбутнє. Але зараз вирішується доля не лише нашої держави, а й того, яким буде життя у Європі. Від чесної та справедливої відповіді світу на цю агресію залежить те, чи залишиться хоча б щось від сили міжнародного права", – заявив Зеленський.

 

Президент закликав цивільних громадян залишатися у домівках і молитися за солдатів. 

 

24.02.2022

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