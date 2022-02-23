Львівський перинатальний центр збирає кошти на реанімобіль для немовлят.

Уже цієї суботи, 26 лютого, Львівський перинатальний центр у Львові кличе на благодійний аукціон творів мистецтва "Золоті години життя на колесах". Медики мають на меті зібрати 500 тисяч гривень на реанімобіль, яким зможуть транспортувати немовлят з віддалених районів області, написала на своїй сторінці у фейсбуку директорка перинатального Центру Марія Малачинська.

 

"Це є абсолютно важлива і потрібна справа для Центру, адже дитяча швидка допомога є не лише нашим бажанням, а й вкрай необхідною ланкою допомоги передчасно народженим діткам у всій Львівській області", - зазначила вона.

 

 

Організатором аукціону є опікунська рада Львівського перинатального центру. Щоб купити авто, обладнане всім необхідним для перевезення щойно народжених немовлят, потрібно зібрати ще щонайменше 500 000 гривень. Мати такий автомобіль вкрай необхідно, адже "золотими" для передчасно народжених малят є перші години життя. Саме тому так важливо вчасно доправити дитину до лікарні, де їй зможуть надати фахову медичну допомогу.

 

Зареєструватися для участі в аукціоні можна за посиланням

 

Через пандемію захід уже переносили. У суботу, 26 лютого, гостей чекають у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. Початок аукціону о 17:00.


Нагадаємо, Львівський обласний перинатальний центр реконструювали з 2013 по 2021 рік. Минулого року тут відкрили відділення для виходжування недоношених дітей. На меті мають створити також банк грудного молока. 

23.02.2022

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