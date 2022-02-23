РНБО затвердила рішення про надзвичайний стан на території всієї України.

 

Рада національної безпеки і оборони запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на території України.

 

 

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого, повідомляє "Укрінформ".

 

"На всій території нашої країни, крім Донецької і Луганської областей, буде введено надзвичайний стан", – сказав Данілов.

 

З його слів, залежно від доцільності, обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення та вживатимуть заходів.

 

Зокрема, секретар РНБО поінформував, що може бути посилено охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, запроваджено додатковий огляд і обмеження руху транспорту, перевірку тих чи інших документів у фізичних осіб.

 

"Це питання, які є превентивними, щоб у країні зберігався спокій, щоб працювала наша економіка, працювала наша країна", – пояснив Данілов.

 

Водночас, винятком будуть Донецька та Луганська області – як пояснив секретар РНБО, через те, що уже діє особливий режим і місцеву владу представляють військово-цивільні адміністрації.

 

"Вони перебувають в іншій юридичній зоні, тому там надзвичайний стан не вводиться. На превеликий жаль, він там введений уже доволі давно – починаючи з 2014 року", – уточнив Данілов.

 

Зі слів Данілова, надзвичайний стан потрібен для того, щоб не дати Росії можливості дестабілізувати ситуацію в Україні.

 

“Ви знаєте, що відбувається останні два-три дні на території Російської Федерації. Вони приймають там щодо нашої території якісь акти, вони підписують якісь документи, до чого не мають ніякого відношення. Це наша територія, це наша країна, і за нас приймати у них немає жодних повноважень. Ми маємо на це реагувати. Як один зі способів цього реагування для того, щоб вони не дестабілізували ситуацію на територію нашої країни", – пояснив секретар Радбезу.

 

Олексій Данілов розповів, що надзвичайний стан буде адаптивним: "Залежно від тих загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях, буде чи то більш посилений, чи більш послаблений надзвичайний стан. Мова йде про прикордонні території, мова йде території, де на сьогоднішній день маємо кордон з РФ, маємо кордон з Білоруссю. Там відбувається навчання, пересування їхньої військової техніки".

 

Він запевнив, що на повсякденному житті громадян надзвичайний стан "радикально" не позначиться. "Буде максимально коректно відпрацьовуватись ситуація", – запевнив секретар РНБО.

 

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