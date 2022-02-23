Попіл мертвих імперій

Заява постійного представника Республіки Кенія в Раді Безпеки ООН під час термінового засідання щодо ситуації в Україні.

Нині ми опинилися на краю великого конфлікту в Україні. Дипломатія, до якої ми закликали кілька днів тому, провалилася.

Порушено територіальну цілісність і суверенітет України. Статут Організації Об’єднаних Націй все дужче марніє під невпинними нападками моцарств.

Коли їм треба, то на нього з пошаною посилаються ті самі країни, які потім – коли переслідують цілі, діаметрально протилежні міжнародному миру і безпеці, – повертаються до нього задом.

На двох попередніх засіданнях стосовно ситуації в Україні та нарощування Російською Федерацією військової загрози Кенія закликала дати шанс дипломатії.

Нашого заклику не почули і – що значно важливіше – абсолютно порушили вимоги Статуту до держав «вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами таким чином, щоб міжнародний мир, безпека та законність не були загрожені».

Нині реалізовано «загрозу силою чи її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України».

Кенія глибоко стурбована заявою Російської Федерації про визнання Донецької та Луганської областей України незалежними державами.

Ми сприймаємо такі дії та заяви як порушення територіальної цілісності України.

Ми не заперечуємо, що в цих реґіонах можуть існувати серйозні проблеми з безпекою. Але вони не можуть виправдати сьогоднішнього визнання Донецька та Луганська незалежними державами. У час, коли доступними є численні дипломатичні шляхи, що уможливлюють запропонувати мирні рішення.

Пане голово, Кенія, як і майже кожна африканська країна, народилася при розпаді імперії. Наші кордони були накреслені не нами. Їх намалювали в далеких колоніальних метрополіях у Лондоні, Парижі та Лісабоні, не звертаючи уваги, що вони розділяють давні нації.

Сьогодні з іншого боку кордону кожної африканської країни живуть наші співвітчизники, з якими нас пов’язують глибокі історичні, культурні та мовні зв’язки.

Якби в момент здобуття незалежності ми вибрали шлях створення держав на основі етнічної, расової або релігійної однорідності, то багато десятиліть опісля вели би криваві війни.

Натомість ми домовилися, що погоджуємося на отримані в спадок кордони, однак будемо прагнути політичної, економічної та правової інтеграції всього континенту. Замість творити нації, які з небезпечною ностальгією вдивляються назад у минуле, ми вирішили дивитися в майбутнє – у велич, якої не знала жодна з наших численних націй і народів.

Ми вирішили дотримуватися правил Організації африканської єдності та Статуту Організації Об'єднаних Націй не тому, що нас задовольняли наші кордони, а тому, що хотіли творити в мирі щось величне.

Ми припускаємо, що в усіх державах, утворених з імперій, які розпалися або відступили, є багато людей, які прагнуть інтеграції з народами сусідніх держав. Це нормально і зрозуміло. Зрештою, хто не хоче приєднатися до своїх братів, щоб досягати з ними спільної мети?

Проте Кенія відкидає, щоб таке прагнення досягалося силою. Ми повинні здійснити наше відродження із попелу мертвих імперій так, щоби знову не зануритись у нові форми панування та гноблення.

Ми відкинули іредентизм та експансіонізм на будь-яких підставах, у тім числі расових, етнічних, релігійних чи культурних факторах. Відкидаємо їх і нині.

Кенія висловлює рішучу стурбованість і опозицію стосовно визнання Донецька та Луганська незалежними державами.

Ми також рішуче засуджуємо тенденцію останніх кількох десятиліть, коли могутні держави, в тім числі члени цієї Ради Безпеки, порушують міжнародне право без найменшої поваги до нього.

Багатосторонні відносини сьогодні лежать на смертному одрі. Їх зґвалтували, як ґвалтували їх інші могутні держави у недавньому минулому.

Ми закликаємо всі держави-члени підтримати Генерального секретаря, попросивши його об'єднати нас відповідно до норм на захист багатосторонніх відносин. Ми також закликаємо його надати свої добрі послуги посередництва, щоб допомогти зацікавленим сторонам вирішити ситуацію мирними засобами.

Дозвольте мені на завершення підтвердити повагу Кенії до територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Дякую.

22 (21) лютого 2022 року