Радбез ООН зібрався на засідання через російську дезінформацію проти України.

Державний секретар Сполучених Штатів зазначив, що ставки значно вищі, ніж просто Українська держава.

Про це він сказав під час засідання Радбезу ООН, котре відбулося 17 лютого, повідомляє "24 канал".

"Настав момент, настала мить, коли вирішується доля та безпека багатьох людей. Коли також мовиться про основу світового миропорядку, який є основою миру в усьому світі", – заявив Ентоні Блінкен.

Американський дипломат наголосив, що кожна країна – член Ради безпеки ООН, має відповідально підійти до цього питання. Адже, з його слів, головний принцип, на який спирається безпека, – це той, який був сформований після двох світових воєн і під час "холодної війни".

"Одна країна не може міняти кордони іншої силою. Одна країна не може диктувати політику та вибір іншій країні та говорити, із ким їй асоціюватися", – продовжив державний секретар США.

"Саме такі кризи ООН і Рада безпеки мають на меті попереджувати", – підсумував очільник Держдепу.

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло наголосила, що напруженість досягла свого максимуму, а жодного поступу у рамках "мінських домовленостей" немає.

Дікарло закликала до максимальної стриманості. Це особливо стало актуальним протягом останніх годин – на тлі потужних обстрілів.

"Реальність полягає у тому, що чинна ситуація є надзвичайно небезпечною. На сході України от уже вісім років лютує конфлікт, і це становить величезну загрозу європейській інфраструктурі миру. Зважаючи на загрози, всі ці питання мають бути вирішені дипломатичним шляхом", – сказала заступниця генсека ООН.

Вона додала, що попри численні зусилля та перемовини у "нормандському форматі" та у форматі ТКГ, ситуація зайшла до "глухого кута".

Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що ситуація істотно загострилася за минулу добу.

"Між вчорашнім вечором та сьогоднішнім ранком ми зафіксували понад 500 вибухів поблизу лінії розмежування. Найбільше постраждали Станиця Луганська та Золоте", – повідомив Чевік.

Вранці 17 лютого СММ ОБСЄ звернулася до сторін із вимогою дотримуватися режиму тиші. Об 11:00 відбулося загострення, додав Чевік.

"Патрулі відвідали місця ушкодження дитсадку та вокзалу у Станиці Луганській. Вони побачили свіжі ушкодження фасаду. Звісно, всі подробиці будуть повідомлені, як завершиться звітування", – прокоментував голова місії.

Чевік наголосив: дуже важливо, аби сторони припинили вогонь, щоби зменшити напруженість у регіоні.

Росія на правах головуючої в Раді безпеки ООН приєднала до дебатів через відеозв'язок скандальну юристку Тетяну Монтян, котра вже з десять років послідовно виступає на боці Росії.

Монтян вирішила заявити Радбезу ООН, що Україна – "не самостійна країна", а "колективно управляється Заходом". Вона звинуватила українську владу у "невиконанні мінських домовленостей". Численну кількість разів повторила "держпереворот" та "Майдан".

"Люди, які не збираються в Європу, НАТО, не підтримують "держперевороту", хочуть жити в мирі з Росією та усіма іншими країнами, вони не те, щоб не представлені в українській політиці, вони переслідуються", – заявила Монтян.

Юристка розповіла, що має клієнта, якого звинуватили у держзраді тільки через те, що він виступив проти війни на Донбасі. А сама Монтян поскаржилась, що потрапила в базу "Миротворця", бо просто поїхала "на зустріч з одним з командирів бойовиків".

Виступала Монтян російською мовою.