Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через аґресію РФ.

Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у twitter.

З його слів, офіційний Київ уже передав таке звернення у Радбез ООН.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення Путіна визнати леґітимність "Д/ЛНР" "вимагає термінового засідання Ради безпеки ООН".

"Однозначно йдеться про одностороннє порушення Росією міжнародних зобов'язань і замах на суверенітет України", – оцінив Макрон, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".