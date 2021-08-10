Україна в ООН: Росія має припинити незаконні дії на морі та виплатити компенсацію.

Росія має припинити незаконні дії та рішення, зокрема щодо закриття частини акваторій Чорного моря. Також росіяни мають виплатити компенсацію Україні.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, поширеній у понеділок на засіданні Ради безпеки ООН з питань підтримання міжнародного миру і безпеки на морі.

Як передає аґенція "Укрінформ", українська делегація звернула увагу членів Радбезу на численні кричущі порушення Росією прав України, передбачених Конвенцією ООН з морського права та інших міжнародних норм і принципів. Росія, зокрема, незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої морські права в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці, експлуатувала суверенні ресурси України в цих водах у власних цілях.

Українська делегація нагадала, що у квітні 2021 року Росія перекрила частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки для іноземних військово-морських кораблів і державних суден під приводом військових навчань. РФ "незаконно поводиться на морі", блокуючи комерційне судноплавство та перешкоджаючи військово-морським суднам, ідеться в заяві.

Відзначають також, що Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, зокрема шляхом збільшення кількості військово-морських суден, у тому числі здатних нести ядерну зброю.

"Росія повинна припинити свою агресію проти України, відновити повагу до суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – заявила українська делегація.