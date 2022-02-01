Радбез ООН: представник України порівняв Росію з героїм "Аліси" Керролла.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що світова спільнота не має вірити словам Росії про мирні настрої, а судити треба за діями Москви.

Про це Кислиця сказав на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

На сьогодні поблизу кордонів України й у Криму зосереджено близько 112 тисяч російських військовослужбовців, а разом з морським та авіаційним компонентами їхня чисельність сягає 130 тисяч, сказав Кислиця.

Він нагадав, що російські війська дислокуються в Білорусі для участі у спільних навчаннях, які відбудуться 10-20 лютого. Вони охоплюють, зокрема, ракетні дивізіони "Іскандер", зенітні комплекси С-400 "Тріумф", "Панцир", винищувачі Су-35 четвертого покоління. 26 січня російський флот розпочав чергові військові навчання в Чорному морі за участю фрегатів, сторожових, ракетних, десантних кораблів і тральщиків, додав він.

Зі слів Кислиці, істотне посилення бойових можливостей російських окупаційних військ на сході України є ще однією тривожною тенденцією. Зараз ці формування налічують до 35 тисяч осіб особового складу, у тому числі близько 3000 військовослужбовців збройних сил РФ на командних пунктах та інших найважливіших бойових позиціях.

"Ми не можемо зберігати мовчання, оскільки те, що відбувається по сусідству з нами, є серйозною загрозою міжнародному миру й безпеці, а не тільки нашому регіону й континенту... Деякі держави, прихильні до ревізіонізму, можуть наслідувати цей приклад". Кшиштоф Щерський, постійний представник Польщі в ООН "Укрінформ"

22 грудня 2021 року Тристороння контактна група досягла чергової домовленості про відновлення режиму припинення вогню, проте обстріли, снайперський вогонь по українських позиціях і систематичне використання безпілотних літальних апаратів проти українських військ не припинилися, сказав Кислиця. Відтоді Україна втратила 12 військовослужбовців, 14 були поранені. А 25 січня збройні формування РФ знову атакували позиції ЗСУ в Донецькій області з використанням ударного безпілотника.

Росія намагається заперечувати, що є стороною збройного конфлікту, який уже вісім років триває на сході, прагне нав'язати так званий "прямий діалог" зі своїми маріонетковими окупаційними адміністраціями, відмовляється брати участь у предметній дискусії з політичного врегулювання конфлікту, підкреслив Кислиця.

"Питання в тому, чому всі ці російські сили знаходяться там?" – зазначив він, реагуючи на слова постпреда РФ при ООН Василя Небензі, який у маніпулятивній манері намагався переконати Радбез у тому, що Росія не має агресивних намірів щодо України.

"Ідеям сфер впливу немає місця в XXI столітті. Якщо Росія не обере шлях діалогу та поваги до міжнародного права, відповідь буде потужною та об'єднаною. Будь-яке нове посягання Росією на суверенітет і територіальну цілісність України матиме величезні наслідки та серйозну ціну. Європейці працюють над скоординованими обмежувальними заходами і разом зі своїми партнерами готові реагувати". Ніколя де Рів'єр, постійний представник Франції при ООН "Інтерфакс-Україна"

Кислиця також вказав на сплеск російської кампанії дезінформації, зокрема на неправдиві заяви про те, що Україна нібито готує військовий напад: "Цього не станеться. Це пряме свідчення небажання Росії йти на деескалацію та підготовки виправдання можливої подальшої агресії".

Україна також рішуче відкидає будь-які спроби РФ використовувати загрозу застосування сили як інструмент тиску, аби змусити нашу країну та наших партнерів погодитися з незаконними вимогами, підкреслив Кислиця.

"Тут немає місця компромісам з принципових питань. Найбільш принципова позиція України полягає в тому, що у нас є невід'ємне суверенне право обирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які не можуть бути поставлені під сумнів Росією", – додав він.

Кремль повинен пам'ятати, що Україна готова захищатися, наголосив постпред.

Кислиця розкритикував представника Росії в ООН Васілія Небензю через вибіркове цитування Президента України: український посол звинуватив росіянина в тому, що той перекрутив заяви Володимира Зеленського про перебільшену загрозу з боку Росії.

"Наше керівництво говорить своєю мовою, має своїх послів і прессекретарів. Отже, немає необхідності інтерпретувати слова офіційних осіб України, особливо якщо це робиться так, як тлумачив значення слів Шалам-Балам, російською – Шалтай-Болтай (герой твору Льюїса Керролла "Аліса в Країні Чудес" Шалам-Балам, або Хитун-Бовтун, пояснював сенс слів на власний розсуд, – Z)", – відрубав Кислиця.

У своєму виступі Небензя підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним медіям закликав "не нагнітати істерику навколо перебування російських військ на кордоні".

"Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Резніков, сам Президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку говорять", – цитує Небензю ТСН.ua.

Після свого виступу Небензя покинув зал засідання Ради безпеки ООН. Це сталося якраз перед виступом представника України Сергія Кислиці. Таку дію він пояснив запланованою заздалегідь зустріччю з Антоніу Гутеррішем, генеральним секретарем організації.