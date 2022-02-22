Путін: Росія визнала «ДНР» та «ЛНР» у межах Донецької та Луганської областей України.

Росія визнала ДНР та ЛНР у межах Донецької та Луганської областей України, заявив Путін на прес-конференції з журналістами.

"Щодо кордонів, у яких межах ми визнаватимемо ці республіки. Ми їх визнали, а це означає, що ми визнали всі їхні фундаментальні документи, у тому числі і Конституцію. А в Конституції прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей – у той час, коли вони були у складі України. Але ми розраховуємо, що всі спірні питання будуть вирішені під час переговорів між київською нинішньою владою та керівництвом республік",

Таким чином, Росія визнала "ДНР" та "ЛНР" разом із тією частиною Донецької та Луганської областей, яка контролюється Україною.

За словами президента РФ, Мінської угоди (якою, зокрема, зафіксована лінія розмежування, і яка була затверджена Резолюцією Ради безпеки ООН 2202 від 17 лютого 2015) більше не існує, оскільки Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР".

На запитання «Наскільки далеко можуть зайти російські війська в Україні?» Путін відповів:

«По-перше, я не сказав, що війська зараз туди підуть. По-друге, передбачати якусь конкретну канву воєнних дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, що складається на місці. На землі, що називається».

Виступаючи на прес-конференції в Москві, Путін заявив, що для "довгострокового врегулювання" конфлікту України та Росії Україна має визнати анексію Росією Криму, відмовитися від вступу до НАТО і демілітаризуватися.