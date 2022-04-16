Опозиція розкритикувала канцлера ФРН за недостатню військову підтримку України.

Голова ХДС Фрідріх Мерц застеріг: якщо Пуіна не зупинити в Україні, то він піде далі.

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) різко розкритикував бундесканцлера Німеччини Олафа Шольца за його позицію в питанні про постачання важкого озброєння Україні. «Своєю поведінкою він ставить під загрозу згуртованість всієї (західної – ред.) спільноти держав щодо Росії. Ми хочемо знати, що поставляється (до України – ред.), і, перш за все, з яких причин уряд Німеччини не хоче постачати те, що є», – заявив Мерц в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в суботу, 16 квітня. Він теж скртикував канцлера за його небажання відвідати Україну.

При цьому Мерц висловився за постачання Києву військового обладнання, навіть якщо його можна експлуатувати лише після відповідного навчання. «Більше не може бути жодних відмов. Якщо, приміром, нам кажуть, що українці не вміють експлуатувати бронетранспортери Marder, то необхідно забезпечити навчання, у тому числі і за межами України. Ми маємо виходити з того, що ця війна триватиме довше і що українська армія має бути повністю здатна повернути окуповану територію», – зазначив він. Мерц висловив упевненість, що територіальна цілісність України має бути відновлена.

«Якщо нам не вдасться зупинити Путіна в Україні та відтіснити його назад, то він продовжуватиме», – додав голова ХДС. Наступ, на його переконання, може бути продовжений на країни Балтії, Польщу, Молдову та інші регіони Європи,. «Ми маємо зупинити його (Путіна. – ред.) зараз», – закликав Фрідріх Мерц.

Раніше, 13 квітня, офіційний речник німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) назвав «зміною парадигм» той факт, що Німеччина взагалі почала надавати зброю воюючій країні. За словами Бюхнера, це стало необхідно «внаслідок російського нападу на Україну, внаслідок війни Путіна». Бюхнер заявив, що з міркувань безпеки Берлін не повідомлятиме, які саме озброєння надаються.