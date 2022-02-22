Україна привітала рішення про припинення сертифікації Nord Stream 2.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Німеччини зупинити сертифікацію газотягу "Північний потік-2".

 

 

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

 

"Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію «Північного потоку-2». За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить", – прокоментував Кулеба.

 

НАК "Нафтогаз України" похвалив колег у Німеччині за рішення призупинити сертифікацію Nord Stream 2.

 

"Ми схвалюємо рішення Міністерства економіки і клімату ФРН відкликати офіційний висновок про те, що "Північний потік-2" не має впливу на безпеку постачання газу в Німеччині. Ми сподіваємося, що Мінекономіки подасть новий висновок, де буде чітко зазначено, що "Північний потік-2" несе загрозу для такої безпеки. Це буде підставою для регулятора відмовити у сертифікації цього газогону", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у Facebook.

 

Вітренко вважає жест німецького уряду як прояв солідарності з Україною, зокрема, у позиції стосовно російського газогону.

 

"Ревізіоністська імперська політика Путіна несе загрозу Україні, Європі і всьому світові, а "Північний потік-2" є одним з елементів цієї політики і тому потребує адекватної реакції", – заявив Вітренко.

 

22.02.2022

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