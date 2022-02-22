Зеленський: Визнання Росією "Л/ДНР" може свідчити про вихід із "Мінська".

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, котрі перебували там з 2014 року.

 

 

Про це Зеленський сказав у зверненні за підсумками засідання РНБО, передає пресова служба ОП.

 

"Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії", – сказав керівник держави.

 

З його слів, визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з "мінських домовленостей" та ігнорування рішень у межах "Нормандської четвірки".

 

"Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", – зазначив Президент України.

 

Зеленський повідомив, що в понеділок після рішень Москви він обговорив ситуацію із президентами Франції, США, прем'єр-міністрами Німеччини, Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради.

 

"Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", – акцентував керівник держави.

 

Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації.

 

"Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами – правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Щойно ми побачимо зміну ситуації, щойно ми побачимо зростання ризиків – ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так було й надалі", – сказав Володимир Зеленський.

 

Керівник держави подякував усім громадянам України, які вкотре доводять, що українці – розумна й мудра нація і попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно та виважено.

 

"Причин для вашої безсонної ночі немає", – зазначив Президент.

 

22.02.2022

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