Віднині посольство Ізраїлю працює у Львові.

Від 22 лютого 2022 року посольство Ізраїлю розпочинає свою роботу у Львові. Про це дипломати повідомили на сторінці посольства у Twitter вчора ввечері, 21 лютого.

Головне завдання консульської служби у Львові - допомогти оформити документи громадянам Ізраїлю для виїзду з країни. Адже напередодні посольство Ізраїлю також закликало своїх громадян виїхати з України якомога швидше.

"Вся діяльність посольства переміститься до Львова. Консульські служби у Львові працюють над наданням проїзних документів громадянам Ізраїлю та допомагатимуть зацікавленим у виїзді з України, переважно, з наземних пунктів перетину в сусідні країни", – йдеться у повідомленні на сторінці у Твіттері.

Як зазначив на своїй сторінці міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, він вирішив "доручити співробітникам посольства Ізраїлю в Києві, столиці України, переїхати до консульських установ, які відкрилися у Львові на заході України" після того, як дипломати МЗС Ізраїлю оцінили серйозність ситуації та провели переговори з низкою міжнародних органів.

З Києва до Львова за останні кілька тижнів перенесли свої посольства Великобританія, Канада, Нідерланди, Австралія та український офіс НАТО. Ізраїльські дипломати кілька днів тому ще вагалися з переїздом.







