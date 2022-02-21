Путін офіційно направив російські війська на українську територію в ОРДЛО.

 

В телеграмканалах, а через кільканадцять хвилин і на офіційному сайті президента Росії з'явилися скани указів Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР." Окремим пунктом вказано Міністерству оборони Російської Федерації забезпечити здійснення Збройними Силами Російської Федерації на території відповідних Народної Республіки функцій щодо підтримання миру.

 

 

Укази набирають чинність негайно, президент РФ має делеговані повноваження вводити війська на територію інших держав без погодження з парламентом.

 

Обидва укази ідентичні, відрізняються тільки назвою республік і номером указу.

 

Ось переклад повного тексту указів.

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Про визнання Донецької (Луганської) Народної Республіки

I. Враховуючи волевиявлення народу Донецької (Луганської) Народної Республіки, відмову України від мирного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод, визнати Донецьку (Луганську) Народну Республіку як суверенну та незалежну державу.

2. Міністерству закордонних справ Російської Федерації провести з Донецькою (Луганською) Стороною переговори про встановлення дипломатичних відносин та досягнуту домовленість оформити відповідними документами.

3. Доручити Міністерству закордонних справ Російської Федерації провести за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади переговори з Донецькою (Луганської) Стороною про підготовку проекту договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу та подати в установленому порядку пропозицію про його підписання.

4. У зв'язку із зверненням Голови Донецької (Луганської) Народної Республіки Міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього Указу, здійснення Збройними Силами Російської Федерації на території Донецької (Луганської) Народної Республіки функцій щодо підтримання миру.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент Російської Федерації В.Путін

Москва, Кремль 21 лютого 2022 року №71 (72)

 

 

 

21.02.2022

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