Зеленський скликав РНБО через ініціативу Росії визнати "Д/ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони через заяви та рішення, дискутовані на Радбезі в Росії.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у twitter.

"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом та скликав РНБО", – поінформував Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання юрисдикції рухів "ДНР" і "ЛНР" над ОРДЛО матиме невідворотні наслідки.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", – прокоментував Кулеба.