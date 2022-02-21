На ринку російських акцій – найсильніший обвал з 2008 року.

Одночасно відчутного падіння зазнав курс російського рубля.

У понеділок, 21 лютого, російські ринки зіткнулися з найсильнішими коливаннями за останні 14 років. На тлі ескалації напруження на російсько-українському кордоні та загрози вторгнення російської армії в Україну російські акційні індекси завершили день рекордним обвалом. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

За підсумками основної торгової сесії індекс Мосбіржі втратив 10,5% (3036,88 пунктів), індекс РТС — 13,21% (1207,5 пунктів). На мінімумі індекс Мосбіржі обвалився на 14,22%, досягнувши позначки 2910,49 пункту, що стало максимальним денним обвалом з 13 листопада 2008 року.

Акції «Роснефти» подешевшали до вечора понеділка майже на 19%, ВТБ та «Сбербанка» – майже на 17%, «Аэрофлота» – більш ніж на 15%.

Водночас стрімкого падіння зазнав і курс російського рубля щодо основних світових валют. Так, на Московській валютній біржі курс долара досяг 79 рублів, курс євро – 89,52 рубля. Напередодні долар коштував 76 рублів, а євро – 86,6.

Пертурбації на московських біржах відбувалися на тлі тривожних новин з прикордонних регіонів та проведення засідання Ради безпеки РФ, на якому фактично було підтримано ідею визнання Москвою самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

США раніше припустили, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися вже 21 лютого. У російських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що нібито в Ростовській області було знищено українську диверсійну групу, яка проникла на територію Росії на БМП.