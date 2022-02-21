На ринку російських акцій – найсильніший обвал з 2008 року.

Одночасно відчутного падіння зазнав курс російського рубля.

 

 

У понеділок, 21 лютого, російські ринки зіткнулися з найсильнішими коливаннями за останні 14 років. На тлі ескалації напруження на російсько-українському кордоні та загрози вторгнення російської армії в Україну російські акційні індекси завершили день рекордним обвалом. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

 

За підсумками основної торгової сесії індекс Мосбіржі втратив 10,5% (3036,88 пунктів), індекс РТС — 13,21% (1207,5 пунктів). На мінімумі індекс Мосбіржі обвалився на 14,22%, досягнувши позначки 2910,49 пункту, що стало максимальним денним обвалом з 13 листопада 2008 року.

 

Акції «Роснефти» подешевшали до вечора понеділка майже на 19%, ВТБ та «Сбербанка» – майже на 17%, «Аэрофлота» – більш ніж на 15%.

 

Водночас стрімкого падіння зазнав і курс російського рубля щодо основних світових валют. Так, на Московській валютній біржі курс долара досяг 79 рублів, курс євро – 89,52 рубля. Напередодні долар коштував 76 рублів, а євро – 86,6. 

 

Пертурбації на московських біржах відбувалися на тлі тривожних новин з прикордонних регіонів та проведення засідання Ради безпеки РФ, на якому фактично було підтримано ідею визнання Москвою самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

 

США раніше припустили, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися вже 21 лютого. У російських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що нібито в Ростовській області було знищено українську диверсійну групу, яка проникла на територію Росії на БМП.

21.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остапюк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
Фітнес-йога
Дмитро Єльніков
Ліси зрубали, Христа не знайшли…
19.02.22 | | Дискурси
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22 | | Наука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.