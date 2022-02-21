Амбасада США в Москві попередила про можливі теракти в Росії.

Американських громадян закликали уникати місць масової концентрації людей у Росії.
Амбасада Сполучених Штатів у Москві попередила американських громадян про загрозу терактів, які можуть статися у Росії найближчим часом. Повідомлення опубліковано на сайті американського дипломатичного представництва.
«За повідомленнями джерел ЗМІ, існує загроза нападів на торговельні центри, залізничні станції, станції метро, а також інші місця масового скупчення людей у великих міських районах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.
Дії, які потрібно виконати:
- Слідкуйте за новинами місцевих та міжнародних ЗМІ.
- Уникайте натовпу.
- Повідомте друзів та рідних про свою безпеку.
- Будьте в курсі свого оточення.
- Будьте напоготові в місцях, які відвідують туристи/гості з західних країн.
- Перегляньте особисті плани безпеки.
- При собі носіть належне посвідчення особи, включно з паспортом США з чинною російською візою.
- Продумайти шляхи евакуації, які не залежать від допомоги уряду США».
Інформація про евентуальні загрози була опублікована на тлі повідомлень в американській пресі про те, що російське командування вже отримало наказ розпочати вторгнення в Україну. Зокрема, про це заявив кореспондент американського телеканалу CBS News, який висвітлює теми національної безпеки, Девід Мартін (David Martin). За його словами, російським командирам на місцях поставлено завдання розробити конкретні маневри у своїх секторах поля бою.
На думку експертів, російські спецслужби можуть організувати серію терактів на території РФ і звинуватити в цьому українську сторону, аби обґрунтувати наступну інвазію в Україну. Приблизно таку тактику застосував 1999 року Володимир Путін, який тоді перебував на посаді прем’єр-міністра Росії, аби розпочати другу чеченську війну.21.02.2022