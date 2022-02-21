Амбасада США в Москві попередила про можливі теракти в Росії.

Американських громадян закликали уникати місць масової концентрації людей у ​​Росії.

Амбасада Сполучених Штатів у Москві попередила американських громадян про загрозу терактів, які можуть статися у Росії найближчим часом. Повідомлення опубліковано на сайті американського дипломатичного представництва.

«За повідомленнями джерел ЗМІ, існує загроза нападів на торговельні центри, залізничні станції, станції метро, ​​а також інші місця масового скупчення людей у великих міських районах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.

Дії, які потрібно виконати:

- Слідкуйте за новинами місцевих та міжнародних ЗМІ.

- Уникайте натовпу.

- Повідомте друзів та рідних про свою безпеку.

- Будьте в курсі свого оточення.

- Будьте напоготові в місцях, які відвідують туристи/гості з західних країн.

- Перегляньте особисті плани безпеки.

- При собі носіть належне посвідчення особи, включно з паспортом США з чинною російською візою.

- Продумайти шляхи евакуації, які не залежать від допомоги уряду США».

Інформація про евентуальні загрози була опублікована на тлі повідомлень в американській пресі про те, що російське командування вже отримало наказ розпочати вторгнення в Україну. Зокрема, про це заявив кореспондент американського телеканалу CBS News, який висвітлює теми національної безпеки, Девід Мартін (David Martin). За його словами, російським командирам на місцях поставлено завдання розробити конкретні маневри у своїх секторах поля бою.

На думку експертів, російські спецслужби можуть організувати серію терактів на території РФ і звинуватити в цьому українську сторону, аби обґрунтувати наступну інвазію в Україну. Приблизно таку тактику застосував 1999 року Володимир Путін, який тоді перебував на посаді прем’єр-міністра Росії, аби розпочати другу чеченську війну.