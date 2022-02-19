Дві палати російського парламенту позапланово зберуться у вівторок, 22 лютого.

 

Припускають, що 22 лютого перед Федеральними зборами Росії виступить Путін зі зверненням про визнання "ДНР" та "ЛНР" і/чи про дозвіл на використання російських військ в Україні.

 

 

Рада Федерації Росії збереться на позачергове засідання 22 лютого о 10-й годині, а не в березні, як раніше було заплановано. На цей же день минулого вівторка перенесли плановане на 17 лютого засідання Держдуми (проєкт постанови про перенесення з'явився за день до прийняття рішення).

 

За офіційною версією, сенаторів Ради Федерації збирають заради обговорення закону про підвищення пенсій ветеранам військової служби напередодні "Дня захисника вітчизни" 23 лютого.

 

Однак призначення засідань обох палат Федеральних зборів РФ на тлі загострення бойовиками "ДНР" та "ЛНР" конфлікту на сході України суґерує, що російським сенаторам та депутатам доведеться вислухати позапланове звернення Путіна.

 

Темою звернення російського президента може бути визнання самопроголошених "республік" (у 2008 році обидві палати, які теж тоді терміново зібралися, звернулися із закликом до президента Медвєдєва визнати Абхазію та Південну Осетію, цього разу своє звернення Держдума вже – неочікувано – проголосувала) і/чи надання офіційного дозволу парламенту на використання російських військ на території інших держав (як це було 2014 року стосовно України та 2015-го стосовно Сирії).

 

Власне на таку аґенду засідання натякнув спікер Держдуми В’ячеслав Володін, який заявив, що "якщо виникне загроза життю громадян РФ та співвітчизників, які проживають у ДНР та ЛНР, наша країна стане на їхній захист", і звинуватив Президента України Зеленського у "провокуванні початку великої війни".

 

19.02.2022

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