У Львові водіям за неправильне паркування виписують штрафи шахраї.

 

У Львові шахраї під виглядом інспекторів з паркування виписують незаконні повідомлення про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності. Про це поінформували в управлінні безпеки Львівської міської ради.

 

Увагу водіїв звертають на те, що фейкові повідомлення містять QR-код для оплати. Насправді ж повідомлення про адмінпорушення не містять цих кодів для оплати, наразі така опція перебуває на стадії розробки. Тож, у разі виявлення повідомлення з QR-кодом, водіїв закликають не переходити за цим посиланням та телефонувати на інформаційну лінію відділу інспекторів з паркування.

 

Управління безпеки вже звернулось до органів поліції для визначення та притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють шахрайство на території Львівської міської територіальної громади.

 

Водіям нагадують, що у повідомленні про притягнення до адміністративної відповідальності повинна бути відображена така ж сама інформація, що і у Постанові, відповідно до ст. 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення (окрім персональних даних власника транспортного засобу):

 

- найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову;

- дата розгляду справи;

- зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;

- прийняте у справі рішення;

- дата, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

- транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);

- технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис (якщо такий запис здійснювався);

- розмір штрафу та порядок його сплати;

- правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;

- відривна квитанція із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

 

Таке повідомлення також має містити адресу сайту, де порушник може ознайомитися із фото чи відеозаписом свого порушення. Також, у повідомленнях про притягнення до адміністративної відповідальності винесені інспекторами з паркування, вказаний номер телефону інформаційної лінії інспекторів з паркування та графік роботи.

 

«Якщо ви знайшли на лобовому склі транспортного засобу повідомлення, що не містить усіх вищезазначених пунктів та містить QR-код, не переходьте за посиланням, а поінформуйте про це посадових осіб відділу інспекторів з паркування», - наголошують в управлінні безпеки ЛМР.

 

Про запуск опції оплати через QR-код буде повідомлено на сайтах Львівської міської радиуправління безпеки ЛМР та на Facebook-сторінці управління безпеки.

 

Інформаційна лінія відділу інспекторів з паркування:

 

контактний номер телефону: +38 (032) 297-56-44,

номер телефону лише для листування у месенджері та телеграмі:+380634866448,


 

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