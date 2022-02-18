ЄС висловив Україні повагу за витримку під час російських провокацій із обстрілами.

 

Європейська Унія рішуче засудила обстріл дитячого садка, котрий стався напередодні у Станиці Луганській.

 

 

Про це йдеться в офіційній заяві голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, оприлюдненій у п'ятницю.

 

"Такий безладний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Європейський Союз закликає негайно припинити ескалацію насильства та висловлює подяку Україні за її незмінну стриманість", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Боррель наголошує, що ЄС залишається єдиним у питанні непохитної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

 

"Європейський Союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу до всієї території України відповідно до її мандата", – підсумував Боррель.

 

Як писав Z, у Луганській області у четвер вранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди влучили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждало двоє жінок та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебувало 20 дітей та 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

 

Близько 10:25 у четвер відбувся обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівка, унаслідок чого один зі снарядів потрапив у двір ліцею.

 

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого "мінськими угодами".

 

18.02.2022

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