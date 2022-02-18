Столтенберґ: Росія намагається знайти привід для атаки на Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив про те, що Росія силкується знайти привід для агресії проти України і використовує для цього дезінформацію та показові постановки "під чужим прапором". Саме таким номерам і намагається перешкодити НАТО, коли поширює дані про дії та плани російських сил.

Про це Столтенберґ заявив під час пресконференції за підсумками цієї зустрічі міністрів оборони країн НАТО з керівниками військових відомств з України і Грузії, повідомляє "Укрінформ".

"Ми занепокоєні тим, що Росія шукає привід для атаки проти України. Все ще немає жодної визначеності щодо російських намірів, ми не знаємо, що трапиться. Але ми знаємо, що Росія зосередила в Україні та навколо неї найбільшу силу, що ми бачили в Європі протягом десятиліть. Ми також знаємо, що багато офіцерів російської розвідки діють в Україні, вони присутні на Донбасі. І ми бачили спроби представити претекст для повномасштабної операції, щоб надати якесь виправдання для вторгнення Україну", – сказав Столтенберґ, відповідаючи на запитання журналістів про реакцію НАТО на дезінформацію російської сторони (росіяни стверджують, що не обстрілювали українське мирне населення, а то робила сама Україна).

Він зауважив, що саме для того, щоб не допустити такого розвитку, НАТО проводить дуже уважний моніторинг ситуації. Альянс із союзниками послідовно розкривають російські дії й плани, всі зусилля агресора в сфері дезінформації. "Ми переконані, що це ускладнить для них можливості для дій та для того, щоб вдертися до України", – додав Столтенберґ.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів про те, що Росія висуває до НАТО зустрічні звинувачення у підготовці провокацій, Єнс Столтенберґ зауважив, що у світі сучасних цифрових технологій в подібних звинуваченнях немає жодного сенсу, оскільки будь-які дії відстежуються не лише засобами розвідки, але й каналами, що доступні для широкої громадськості. Тож спроби будь-яких провокаційних дій стають відразу відомими, як і дані про те, хто саме накопичує величезні військові сили на кордонах із сусідами.

"Ми продовжуємо закликати Росію до деескалації, відвести сили та долучитися до політичного діалогу з НАТО та союзниками... НАТО продовжує здійснювати зусилля для пошуку дипломатичного рішення для кризи, що була спричинена російським військовим нарощуванням в Україні та навколо неї. Незважаючи на заяви Москви, до цих пір ми не бачили жодних ознак відведення [військ] або деескалації. Натомість Росія продовжує військове нарощування. Ми закликаємо Росію зробити те, про що вона оголосила, та відвести війська від кордонів України. Це буде важливим першим кроком до мирного політичного рішення", – наголосив Столтенберґ.