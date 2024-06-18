Німеччина вперше виконає норму НАТО щодо витрат на оборону.

Загалом встановлену двовідсоткову квоту планують цьогоріч виконати 23 з 32 країн Альянсу.

Загарбницька війна Росії проти України продовжує потужно впливати на військові витрати країн – членів НАТО. Так, наприклад, Німеччина підняла витрати на оборону на поточний рік до 90,6 мільярда євро. Таким чином країна впевнено виконає і навіть перевиконає норму Північноатлантичного альянсу про два відсотки військових витрат від обсягу ВВП, яку було встановлено 2014 року після анексії Криму Росією та гібридної інвазії на Донбасі. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel з покликом на оприлюднений у вівторок, 18 червня, звіт НАТО.

Як показує новий звіт, рекордна сума відповідає частці прогнозованого валового внутрішнього продукту Німеччини у 2,12 відсотка. Таким чином, ставка буде вищою, ніж очікувалося на початку року.

Загалом встановлену двовідсоткову квоту планують цьогоріч виконати 23 з 32 країн західного оборонного блоку. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.

Наразі лідерами квоти є Польща з витратами на оборону в розмірі 4,12 відсотка ВВП та Естонія з 3,43 відсотка. Обидві країни все ще випереджають США, які, за останніми оцінками, витратять на оборону 3,38% від ВВП у 2024 році. У нижній частині рейтингу перебувають такі країни, як Іспанія, Словенія, Люксембург і Бельгія, у яких наразі оборонний бюджет не перевищує 1,3 відсотка. Трохи вище стоять Канада (1,37 відсотка), Італія (1,49 відсотка) і Португалія (1,55 відсотка).

Згідно з останніми оцінками, загалом 32 країни НАТО витратять на оборону близько 1,5 трлн доларів США у 2024 році. Без урахування інфляції та коливань обмінного курсу це відповідало б загальному збільшенню на 10,9 відсотка порівняно з попереднім роком.

«Союзники по НАТО цього року збільшують витрати на оборону на 18 відсотків. Це найбільше підвищення за багато десятиліть», – запевнив Столтенберґ під час розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Білому домі. Столтенберґ перебуває наразі у Вашінґтоні для підготовки ювілейного саміту до 75-річчя від дня створення Альянсу. Захід пройде у США в липні. На нього запрошений Президент України Володимир Зеленський.