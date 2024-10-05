Столтенберґ припустив, що Україну приймуть в НАТО до деокупації всіх територій.

Але тоді гарантії безпеки НАТО торкнуться лише регіонів, підконтрольних Києву.

НАТО має допомогти створити умови, за яких Україна зможе розпочати перемовини з Росією на прийнятних позиціях. Про це заявив колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ в інтерв'ю Financial Times. Він припустив, що Україна може стати членом НАТО ще до повного звільнення всіх окупованих територій, але тоді гарантії безпеки торкнуться лише регіонів, підконтрольних Києву.

За словами Столтенберґа, противники прийняття України до НАТО серед країн Альянсу аргументують свою позицію тим, що в цьому випадку буде застосовано статтю 5 статуту НАТО. Вона передбачає безпосередню участь усіх країн Альянсу в бойових діях, розв'язаних проти однієї з країн-членів. «Евентуальний вступ України до НАТО під час розв'язаної Росією війни не обов'язково зробить Північноатлантичний альянс її безпосереднім учасником, оскільки гарантії безпеки в цьому випадку можуть не поширюватися на окуповані Росією території», – пояснив Столтенберґ.

Відповідаючи на запитання, який варіант урегулювання ситуації він запропонував би Україні, Столтенберґ навів як приклад радянсько-фінську війну і нагадав, що фіни зрештою «відмовилися від 10% території, але отримали безпечний кордон». «Є способи розв'язання цієї проблеми. Якщо є смуга, яка не обов'язково є міжнародно визнаним кордоном», – зазначив він.

Ексгенсек НАТО визнав, що жодні історичні паралелі «не є на 100% правильними», але при цьому нагадав, що США надали гарантії безпеки Японії, які не охоплюють Курили. Також як приклад він згадав вступ Західної Німеччини до НАТО. «Коли є воля, є й способи знайти рішення. Але потрібна лінія, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна має контролювати всю територію до цього кордону», – наголосив Єнс Столтенберґ.