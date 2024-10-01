Марк Рютте вступив на посаду генерального секретаря НАТО.

Підтримку України і наближення її вступу до НАТО він назвав одним зі своїх пріоритетних завдань на чолі Альянсу.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів, 57-літній Марк Рютте офіційно обійняв посаду генерального секретаря НАТО. Він змінив на цій посаді Єнса Столтенберґа, який очолював Північноатлантичний Альянс з 2014 року.

На своїй першій пресконференції на посаді генерального секретаря Рютте заявив, що у його роботі на посаді генерального секретаря НАТО будуть три пріоритети: це посилення обороноздатності Альянсу, підтримка України та зміцнення партнерства з іншими країнами. Рютте пообіцяв наблизити вступ України до НАТО. «Без сильної та незалежної України не може бути безпечною Європа», – заявив Рютте. За його словами, країни-члени НАТО повинні виконати зобов'язання, дані Києву на вашінґтонському саміті у липні цього року, тому що «законне місце України – в НАТО». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Рютте зазначив, що підтримує право України завдавати ударів углиб Росії західною зброєю. Він закликав союзників зняти обмеження на застосування далекобійної зброї українськими вояками, а також продовжувати озброювати Україну. «Що більше ми допомагатимемо Україні в даний момент, то швидше війна закінчиться. Вартість підтримки України набагато, набагато нижча, ніж ціна, з якою ми зіткнемося, якщо дозволимо Путіну добитися свого», – зазначив Рюте.

Новий генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс не бачить загрози у зміні російської ядерної доктрини. Він звинуватив Москву у «безвідповідальній ядерній риториці». «Ми чули погрози з Кремля. Але водночас ми не бачимо жодних загроз щодо застосування ядерної зброї»,— сказав пан Рютте.

Напередодні аналогічну думку висловлював колишній генсек Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, зміни російської ядерної доктрини – це «спроба завадити західній допомозі Україні».