Марк Рютте стане новим генсеком НАТО.

Його призначення затвердили постпреди країн – членів Альянсу.

 

 

Країни – члени НАТО обрали новим генеральним секретарем Альянсу 57-річного виконувача обов’язків прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Його кандидатуру затвердили постійні представники країн-членів. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву НАТО.  

 

Першого жовтня Рюте заступить на посаді 65-річного норвежця Єнса Столтенберґа, який очолював західний військовий блок дві каденції поспіль з 2014 року. «Марк є справжнім трансатлантиком, сильним лідером і будівничим консенсусу. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках», – сказав Столтенберґ.

 

Минулого тижня єдиний конкурент Рютте, президент Румунії Клаус Йоганіс (Klaus  Iohannis), поінформував країни Альянсу, що знімає свою кандидатуру.

 

20 червня неформальне схвалення щодо кандидатури Рютте дали всі 32 члени Північноатлантичного альянсу. Хоча офіційне затвердження на посаді відбудеться щойно на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Вашінґтоні в липні.

 

Марк Рютте очолював уряд Нідерландів із жовтня 2010 року. До 2023 року був лідером праволіберальної Народної партії за свободу та демократію. У 2023 прем'єр оголосив про демісію свого уряду, оскільки коаліція не змогла домовитися з питання міґрації. Відтак він виконує обов'язки прем‘єра до призначення нового кабінету міністрів.

 

Рютте обійме посаду генерального секретаря НАТО в умовах загострення російсько-української війни. Він вважається відданим прихильником надання військової допомоги Україні. Під його керівництвом Нідерланди стали одним із провідних партнерів Києва серед західних країн.

26.06.2024

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