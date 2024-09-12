Столтенберґ очолить Мюнхенську конференцію з питань безпеки.

У жовтні він полишить посаду генсека НАТО, яку обіймав понад 10 років.

 

 

Єнс Столтенберґ, який в жовтні полишає посаду генерального секретаря НАТО, обійме посаду голови Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомило видання Politico з покликом на свої джерела. Таким чином він заступить німецького дипломата Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen), який головує на конференції з 2022 року.

 

За даними Politico, Єнс Столтенберг перейде на нову посаду після того, як у лютому 2025 року відбудеться 61-а Мюнхенська конференція з безпеки. Колишній довголітній керівник конференції Вольфґанґ Ішінґер (Wolfgang Ischinger) залишиться президентом Ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції.

 

Мюнхенська конференція з безпеки проводиться щорічно з лютого 1963 року. На заході політики, активісти неурядових організацій, військовики, представники бізнесу обговорюють питання глобальної безпеки та оборони. Остання конференція проходила 16–18 лютого 2024 року. Учасники обговорювали російсько-український конфлікт та ескалацію на Близькому Сході.

 

Єнсові Столтенберґу 65 років. На початку 2000-х він був прем'єрміністром Норвегії, а у 2014 році очолив НАТО. Два чотирирічні терміни його повноважень закінчилися у жовтні 2022 року, але союзники двічі пролонґовували його перебування на посаді на один рік на тлі російсько-української війни. 26 червня країни-члени НАТО затвердили на посаді генсека НАТО прем'єра Нідерландів Марка Рютте.

12.09.2024

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