Угорщина пообіцяла не блокувати натовську допомогу Україні.

Водночас Орбан під час зустрічі з генсеком НАТО заявив, що не братиме участі в зусиллях Альянсу щодо цієї допомоги.

Угорщина не блокуватиме підтримку України в НАТО. Це пообіцяв прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час пресконференції за результатами перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, який прибув до Будапешта з офіційним візитом. Водночас угорський очільник заявив, що його країна не зобов'язана брати участь в зусиллях НАТО щодо допомоги Україні. Про це повідомив телеканал ORF.

«Ми домовилися, що Угорщина не заблокує рішення інших союзників щодо довгострокової допомоги Україні та провідної ролі НАТО у координації допомоги Україні, але водночас Угорщина не буде частиною цього. Прем'єр-міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не братиме участі у цих зусиллях», – розповів Єнс Столтенберґ.

Угорський прем'єр пояснив, що більшість членів НАТО підтримують місію Альянсу в Україні, тому Будапешт не може їй запобігти. Він наголосив, що Угорщина не має наміру брати участі у військових операціях НАТО за межами території Альянсу, насамперед в Україні. Угорщина таким чином не братиме участі в планах НАТО щодо фінансування подальшої військової допомоги Україні. Крім того, угорські військовики не братимуть участі у підготовці українських військовослужбовців та загалом у проєктах щодо допомоги Києву у сфері безпеки.

«Угорщина усвідомлює факт того, що більшість країн НАТО мають іншу точку зору (щодо російсько-української війни), але нам ніколи не перешкоджали в тому, щоб висловлювати нашу думку. Однак, сформулювавши свою позицію, Угорщина була змушена визнати, що вона не має можливості та сил змінити ситуацію», — визнав пан Орбан.

Очікується, що лідери країн НАТО на саміті в липні у Вашінґтоні ухвалять рішення щодо подальшої підтримки України. Орбан неодноразово заявляв, що вважає ці ініціативи неправильними.