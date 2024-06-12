Угорщина пообіцяла не блокувати натовську допомогу Україні.

Водночас Орбан під час зустрічі з генсеком НАТО заявив, що не братиме участі в зусиллях Альянсу щодо цієї допомоги.

 

 

Угорщина не блокуватиме підтримку України в НАТО. Це пообіцяв прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час пресконференції за результатами перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, який прибув до Будапешта з офіційним візитом. Водночас угорський очільник заявив, що його країна не зобов'язана брати участь в зусиллях НАТО щодо допомоги Україні. Про це повідомив телеканал ORF.

 

«Ми домовилися, що Угорщина не заблокує рішення інших союзників щодо довгострокової допомоги Україні та провідної ролі НАТО у координації допомоги Україні, але водночас Угорщина не буде частиною цього. Прем'єр-міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не братиме участі у цих зусиллях», – розповів Єнс Столтенберґ.

 

Угорський прем'єр пояснив, що більшість членів НАТО підтримують місію Альянсу в Україні, тому Будапешт не може їй запобігти. Він наголосив, що Угорщина не має наміру брати участі у військових операціях НАТО за межами території Альянсу, насамперед в Україні. Угорщина таким чином не братиме участі в планах НАТО щодо фінансування подальшої військової допомоги Україні. Крім того, угорські військовики не братимуть участі у підготовці українських військовослужбовців та загалом у проєктах щодо допомоги Києву у сфері безпеки.

 

«Угорщина усвідомлює факт того, що більшість країн НАТО мають іншу точку зору (щодо російсько-української війни), але нам ніколи не перешкоджали в тому, щоб висловлювати нашу думку. Однак, сформулювавши свою позицію, Угорщина була змушена визнати, що вона не має можливості та сил змінити ситуацію», — визнав пан Орбан.

 

Очікується, що лідери країн НАТО на саміті в липні у Вашінґтоні ухвалять рішення щодо подальшої підтримки України. Орбан неодноразово заявляв, що вважає ці ініціативи неправильними.

12.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Зі світом так і не змирився...
Стефанія Андрусяк
Маючи місію розкривати світ мистецтва як форму світогляду, Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» у другому поспіль проєкті послідовно знайомить львів'ян із творчістю київських представників андеграунду 1970-х : про одного із них розповідає кураторка залу «Людина протестує».
10.06.24 | | Штука
Діалоги кармеліток
Віра, жертовність та відданість своїм переконанням навіть у найтемніші часи…Вперше в Україні: Львівська національна опера представить постановку опери Франсіса Пуленка про молоду аристократку, яка, переживаючи складні події Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність.
09.06.24 | | Штука
Криваві пляжі Нормандії
Віталій Портников
Реально велику війну можна зупинити тільки вчасними спільними зусиллями. А для того, щоб запобігти великій війні, треба зупинити локальну війну без зисків для агресора.
09.06.24 | | Дискурси
Випадкова зустріч у метро
Уляна Глинчак
Коли під матрацом знайшла горошину – зрозуміла, чому не могла спати стільки ночей. Кинула її до вазонка, і вона проросла...
09.06.24 | | Дискурси
В оці звукового тайфуну
Людмила БУРДА
Десятки років цей інструмент захоплював тисячі слухачів, вражав тембровими можливостями та потужністю. Його цікавою унікальністю було стереозвучання: він складався з двох частин у різних кінцях залу. Робота над  відновленням другої триває… 
08.06.24 | | Штука
“Молитва”: кому і за що?
Олеся Ісаюк
Вчини мене бичем Твоїм — Ударом, вистрілом, набоєм.... ...Твоїм бичем мене вчини, Щоб басаманувати душі...
08.06.24 | | Україна
Намисто з білих грибів
Наталя «Конфетка» Шинкарук
З циклу "Ми діти квітів": гіпівський сейшн на Ґауї липня 1980 року (і не тільки) в спогадах Наталі "Конфетки". Імена учасників справжні, події реальні.
08.06.24 | | Минуле
Необов’язкова необхідність
Василь МАХНО
Литва видалася країною суцільної поезії. Тут поезія, наче доісторична комаха, застигла у колись в’язкій, а тепер скам’янілій бурштиновій смолі...
08.06.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.