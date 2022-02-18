Бойовики вдруге за добу обстріляли Станицю Луганську. Горять будинки.

У Луганській області бойовики знову обстріляли місто Станиця Луганська. Обстріл почався у четвер, 17 лютого, приблизно о 21:00 і тривав 15 хвилин.

Про це повдоімляє видання "Бабель", покликаючись на керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка.

Через обстріл у більшій частині міста немає світла. Палають два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна та Магістральна.

Українська сторона направила запит на "режим тиші" – бойовики його не підтвердили. Постраждалих немає.

Інформаційна аґенція УНН підтверджує факт обстрілів і пожежі в Станиці Луганській, покликаючись на Національну поліцію.

Уранці 17 лютого бойовики вже обстрілювали Станицю Луганську і влучили у дитячий садок.

Увесь четвер бойовики рухів "ДНР" і "ЛНР" здійснювали масовані обстріли – під вогонь потрапили 22 населені пункти. Крім Станиці, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. Під вогнем опинився ліцей.

Загалом поранення отримало щонайменше четверо осіб, зокрема український військовик.