Президент назвав "великою провокацією" обстріл дитячого садочка на Луганщині.

Президент України Володимир Зеленський обурений обстрілами на Луганщині, внаслідок котрих вибухи полунали у стінах дитячого садочка.

Про це він написав на своїй сторінці у twitter.

“Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування”, – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна потребує дієвого механізму фіксації всіх порушень "режиму тиші".

Як писав Z, 17 лютого близько 09:00 контрольовані Росією бойові загони обстріляли Станицю Луганську. Один зі снарядів влучив у будівлю дитячого садочка,,в якому на той момент були діти. Внаслідок обстрілу постраждало троє працівників закладу.

У четвер бойовики розпочали обстріли всієї фронтової лінії зі зброї великого калібру. Контрольовані Росією загони використовують стрільна калібром 122 мм і 152 мм, заборонені "мінськими домовленостями".

Зі слів міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, станом на 15:00 українські інституції нарахували 42 обстріли.

"Ворог обстріляв українські території з важкого озброєння, забороненого "мінськими домовленостями", – обурився Кулеба, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

Міністр закордонних справ поінформував, що українська сторона вже звернулася до всіх міжнародних партнерів із закликом негайно засудити це серйозне порушення "мінських домовленостей" з боку Росії.

"Ключове зараз зафіксувати для всього світу, що ці снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія, тому що російська пропаганда намагається спотворити реальність і звинуватити Україну в обстрілах, але ми переконані, що їм не вдасться це зробити", – акцентував Кулеба.

Він спрогнозував, що Росія намагатиметься створити "різні ситуації", щоб покласти відповідальність на Україну. "Але ми дуже чітко готові до будь-якого сценарію", – запевнив очільник МЗС.