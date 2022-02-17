Бойовики почали масовані обстріли. Снаряди влучили у садок і школу з дітьми.

 

Уранці у четвер контрольовані Росією бойові загони відкрили вогонь із артилерії по Станиці Луганській. Один зі снарядів влучив у будівлю дитячого садочка, коли там перебували діти. Унаслідок обстрілу постраждало три людини.

 

 

Про це повідомляє "Суспільне".

 

“Сторож, праля та помічниця вихователя отримали контузії. Їх доправили до лікарні, люди перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених і травмованих немає, бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття”, – повідомив голова Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

 

У пресцентрі операції Об'єднаних сил поінформували, що окупанти застосували при обстрілі Станиці Луганської важке артилерійське озброєння.

 

“Половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття”, – йдеться в новині від ООС.

 

 

В обід штаб оприлюднив зведене повідомлення, в котрому зазначено, що станом на 11:00 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, при тім 27 – із застосуванням забороненого "Мінськими домовленостями" озброєння. Поранено військового ЗСУ та двох цивільних осіб, також є контужені.

 

Згідно зі звітом, обстріли з важкої артилерії ведуться на обох напрямках, Луганському й Донецькому. Зокрема, по позиціях ЗСУ біля Новозванівки росіяни вдарили зі ствольної артилерії калібру 152 мм, а біля Станиці Луганської, Новотошківського та Луганського на Світлодарській дузі – зі 122-мм гармат.

 

“З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганска, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття”, – поінформували у пресцентрі ООС.

 

Вранці бойовики обстріляли і школу в селищі Врубівка, що в Попаснянському районі Луганщини. У класах якраз перебували діти.

 

“Ворог нехтує будь-якими домовленостями та відкриває вогонь по дітях. На щастя, ніхто з них не постраждав... Діти перебувають у безпечному місці”, – повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

 

 

На території Щастянської міської територіальної громади під обстріл потрапили селище Старий Айдар та Лобачеве. Перебито лінію електропередач напругою 110 кВ. Влада закликала мешканців не виходити із домівок через загрозу повторних обстрілів.

 

Тимчасом інформаційні ресурси бойовиків поширюють повідомлення про те, що Україна розпочала бойові дії вздовж лінії розмежування. Тамтешня пропаганда стверджує, що це українські вояки обстріляли садок у селі на території, захопленій рухом "ЛНР".

 

 

17.02.2022

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