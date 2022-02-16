Євроунія наполегливо закликає Росію перестати бавитися в ескалацію.

Президент Євроради заявив, що «ЄУ не може нескінченно шукати дипломатичного рішення, коли Росія нарощує війська».

Європейська Унія закликала Росію до конкретних кроків щодо деескалації напруженості у конфлікті навколо України. «Ми закликаємо Росію зробити конкретні та чіткі кроки щодо деескалації. Євроунія не може нескінченно докладати дипломатичних зусиль з одного боку, тоді як інша сторона нарощує війська», – заявив президент Євроради Шарль Мішель у Європарламенті у Страсбурзі у середу, 16 лютого. Про це повідомив телеканал ARD.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європейська Унія попри заяви Кремля про відведення військ від українських кордонів повинна зберігати пильність. «Незважаючи на заяви Москви, НАТО поки що не бачить ознак скорочення чисельності російських військ», – зазначила вона. Водночас пані фон дер Ляєн наголосила, що «шлях співпраці між Росією та нами все ще можливий».

Верховний представник ЄУ зі зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євроунія готова до участі у чергових миротворчих перемовинах з Росією. Водночас він закликав ЄУ бути готовим відреагувати санкціями у разі російського вторгнення до України.

Напередодні голова консервативної фракції в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) в інтерв'ю агентству AFP закликав чітко окреслити можливі санкції проти президента Росії Володимира Путіна. «Важливо чітко назвати ціну Путіну. Проєкт "Північний потік-2" у разі вторгнення має бути припинено. Відімкнення російських банків від західної платіжної системи також не може залишатися табу», – зазначив він.

Нагадаємо, що 15 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що частина російських військовиків, які дислокувалися під кордоном України, повертаються в місця свого постійного базування. А 16 лютого російське військове відомство повідомило про завершення навчань в анексованому Криму та виведення звідти техніки та солдатів, які брали участь у маневрах. Утім поки що ні США, ні НАТО не підтвердили суттєвого зменшення російської військової техніки та особового складу російських збройних сил у місцях концентрації поблизу українського кордону.