Всі школи Львова знову «замінували».

Львівська поліція знову шукає вибухівку у навчальних закладах, дітей та педагогів евакуюють. "Поліції вже надійшло понад 500 повідомлень щодо замінування шкіл, садочків та ліцеїв. І ці повідомлення продовжують надходити", — підтвердив інформацію у своїй доповіді очільник Львівського обласного управління Національної поліції Олександр Шляховський.

 

 

Наразі приміщення всіх навчальних закладів міста перевіряють, шукають вибухонебезпечні речовини та предмети. 

 

Відбувається евакуація дітей та персоналу навчальних закладів.

 

Львівські школи "заміновують" уже не вперше. Востаннє евакуацію та перевірку всіх навчальних закладів довелося робити 11 лютого 2022 року.

 

Нагадаємо, українська поліція працює у посиленому режимі від 14 лютого, Нацгвардію та рятувальників перевели на посилений режим роботи сьогодні, 16 лютого.

16.02.2022

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