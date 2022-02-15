Галичина святкує ювілей кардинала Йосифа Сліпого.

Сімнадцятого лютого виповнюється 130 років від Дня народження Патріарха Української греко-католицької Церкви, кардинала Йосифа Сліпого. З цієї нагоди на Львівщині та Тернопільщині відбудеться низка культурних заходів, присвячених пам'яті сподвижника УГКЦ, який дoвгі десятиліття був симвoлoм переслідуванoї Церкви і залишив українцям дуже особливий заповіт: "Великого бажайте!".

У Заздрості, родинному селі кардинала Йосифа Сліпого, заходи з нагоди його ювілею відбулися 13 лютого. Божественну Літургію, панахиду та чин освячення нового хреста здійснив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. А концерт духовної музики підготували семінаристи.

У Львові на відкриття виставки, присвяченої 130-річчю Патріарха Сліпого 16 лютого на шістнадцяту годину запрошує музей Андрея Шептицького, що на вулиці Кривоноса, 1.

"В експозиції будуть презентовані унікальні речі, які належали кардиналу Йосифу Сліпому. Серед них - папські грамоти, кардинальський хрест, панагія. Виставка розкаже про діяльність греко-католицької духовної семінарії і церкву Святого Духа у Львові. А також - про титанічну працю кардинала Йосифа як відбудовника Української Церкви з руїни. Також тут йдеться про відновлення української парафії св. Сергія і Вакха у Римі і будівництво там храму Святої Софії", - каже директор музею о. Севастьян Дмитрух.

Велику увагу експозиція звертатиме на співпрацю кардинала Йосифа Сліпого і Петра Холодного. Серед експонатів презентують кілька унікальних творів, пензля цього видатного українського художника, державного, громадського діяча, члена Української Центральної Ради. Зокрема, тут можна побачити ікону з каплиці греко-католицької семінарії Святого Духа у Львові, яка була знищена в часі Другої світової війни.

Оглянути виставку можна буде до кінця березня 2022 року.

Урочиста академія під назвою "Великого бажайте!" з нагоди Дня народження Патріарха Йосифа Сліпого та 20-ї річниці єпископських свячень владики Ігоря (Возьняка) відбудеться 17 лютого у Львівському оперному театрі.

Ювілею Патріарха Йoсифа Сліпoгo присвятять і цьoгoрічну прoщу дo Зарваницькoгo Марійськoгo духoвнoгo центру УГКЦ на Тернoпільщині. Таке рішення Архиєрейськoгo Синoду УГКЦ в Україні, який відбувся 2-3 лютoгo 2022 рoку.

Майбутній Патріарх УГКЦ і кардинал Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року у селі Заздрість на Тернопільщині. 14 квітня 1929 року став ректором Львівської Богословської академії, а з 1 листопада 1944 року, після смерті Митрополита Андрея Шептицького, - Митрополитом Галицьким та Архієпископом Львівським. 1945 року заарештований радянською владою разом з іншими українськими католицькими владиками та засуджений до восьми років важких робіт. Відбув 18 років заслання у таборах Сибіру та Мордовії. На клопотання папи Римського Івана XXIII, звільнений з ув'язнення. Від лютого 1963 року оселився у Ватикані, де побудував собор Святої Софії, організував Український Католицький Університет імені Святого Климента та до кінця життя займався відбудовою знищеної і переслідуваної на батьківщині греко-католицької Церкви.