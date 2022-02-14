"Суспільне" не підпише контракту з Аліною Паш на час перевірки поїздки у Крим.

Національна суспільна телерадіокомпанія звернулася до Державної прикордонної служби України із закликом перевірити довідку, надану командою переможниці національного відбору "Євробачення" Аліни Паш про те, що вона відвідувала окупований Росією Крим легально, через український пункт перетину кордону.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Суспільного".

"У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. "Суспільне" не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів", – ідеться у повідомленні.

"Суспільне" зазначає, що раніше вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, адже ці дані є конфіденційними. Тоді команда самої Паш надала довідку, нібито отриману артисткою, котра й стала підставою для продовження участі закарпатської реперки у нацвідборі.

Голова оргкомітету нацвідбору на "Євробачення-2022", член правління "Суспільного" Ярослав Лодигін заявив на пресовій конференції, що Аліну Паш можуть і дискваліфікувати у разі, якщо підозри підтвердяться.

"Якщо будуть виявлені факти обману, ми будемо змушені дискваліфікувати Аліну, і тоді будемо розмовляти з артистом, який посів друге місце", – зазначив Лодигін.

Днем раніше "Суспільне" опублікувало фотокопію довідки співачки. "Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України", – ішлося у коментарі.

Суспільний мовник запевняє, що дотримується принциповості у питаннях колаборацій із країною-агресором. А виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників (ідеться, очевидно, про Maruv), "і тут не могло бути винятків".

"Згідно з правилами національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2022", учасник відбору гарантує, що не виступав у РФ та на окупованих територіях після 15.03.2014 – не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення відбору, так і в період після нацвідбору до дати фіналу Євробачення-2022 включно", – наголосили у НСТУ.

Активіст і відеоблогер Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у facebook, що переможниця національного відбору Аліна Паш мусила підробити довідку від прикордонників, адже все вказує на те, що у серпні 2015 року вона потрапила до Криму з російського берега.

"Маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що «довідка», оприлюднена командою Аліни Паш, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року, Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", – зазначив він.

Стерненко стверджує, що 11 серпня Аліна Паш рейсом Київ-Москва покинула територію України і повернулася назад авіарейсом Домодєдово-Київ 14-го. А в Криму перебувала 12 серпня.

"Підробка документів є кримінальним правопорушенням, і якщо наші правоохоронці самостійно не відкриють зараз кримінальне провадження, я буду звертатись до них із відповідною заявою", – заявив Стерненко.

Нагадаємо, 12 лютого у фіналі національного відбору на "Євробачення-2022" перемогла Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Вона отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 пунктів. Другу сходинку посів реп-гурт Kalush Orchestra (8 очок від глядачів і 6 пунктів від журі). Хлопці з "Калуша" не визнали поразки і поскаржились на махінації.

Голова оргкомітету нацвідбору на "Євробачення-2022", член правління "Суспільного" Ярослав Лодигін заявив на пресовій конференції у понеділок, що він готовий подати у відставку через закиди у фальшуваннях (саме голос Лодигіна у трійці журі опустив Kalush Orchestra на третє місце поза Alina Pash і Wellboy; якби етно-репери сподобилися на другу сходинку в оцінках журі, то обігнали би Аліну через більшу підтримку телеавдиторії).

"Зараз бачу від суспільства, від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи. Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію "Суспільного" у цій справі", – сказав Лодигін.

Він попросив вибачення за фразу про "гори й ліси", кинуту на адресу Kalush Orchestra. Нагадаємо, коментуючи виступ гурту, Ярослав Лодигін сказав: "Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір".

Під час пресконференції Лодигін визнав, що йому "не вистачило точності у формулюванні". Він додав, що коментуючи виступ гурту, не мав на увазі ніяких географічних факторів – ніби хтось із гір чи лісів. "Це метафора, якою я намагався пояснити свої відчуття від того, що побачив. У моїй оцінці мова йшла про відчуття того, як ми репрезентуємо Україну", – пояснив голова оргкомітету.

Лодигін додав, що під час оцінювання він зважав на те, яке місце Україна посяде на "Євробаченні-2022" у Турині, наскільки модерно і гідно буде представлена країна. На його думку, в Аліни Паш був найкращий номер, і це підтверджують єврофани і букмекери. Також він сказав, що кілька фіналістів виглядали краще за Kalush Orchestra.