"Логос": Прохасько та Андрухович стали першими героями проєкту "Інструкція. Смисл".

 

Випуском з Івано-Франківська 24 вересня на youtube каналі «Антропологія» від Суспільного стартує світоглядна експедиція «Інструкція. Смисл». Перший епізод сезону називається «Логос» і присвячений Слову та Літературі. Герої випуску – постаті, що через слово та мистецтво створили Україну такою, якою ми її знаємо й відчуваємо сьогодні: письменники Тарас Прохасько та Юрій Андрухович і художник-плакатист, що переїхав у Франківськ з Харкова, Нікіта Тітов. 

 

«Раніше проєкт "Інструкція" на каналі "Антропологія" створювався у форматі інтерв'ю: це були розмови про українську ідентичність з тими, хто цю ідентичність створює й осмислює. В новому сезоні ведучий Іван Семесюк виходить зі студії на повітря й запрошує глядачів вийти з повсякденного у метафізичне. Кожен епізод сезону розкриватиме певну глибоку тему: Слово, Людина, Свідомість, Смерть, Абсолют, Смисл та інші слова, які хочеться писати з великої літери», – коментує новий сезон команда проєкту.

 

Починаючи з весни 2024 року команда «Інструкції» подорожувала Україною, щоби дослідити розмаїття українських ідей.

 

«Шукаючи глибоких розмов на духовно-філософські теми, наша експедиція подорожує із заходу на схід, з півдня на північ нашої Країни. Через мандри й діалоги з героями запрошуємо ширшу глядацьку аудиторію до роздумів про розуміння самих себе. Ми переконані: філософія – це захоплююча пригода, і для неї більше пасує динамічне документальне кіно, ніж статична розмова в камерній студії», – розкривають ідею нового формату.

 

Отже, «Інструкція. Смисл» вчора стартувала, 12 випусків сезону пошуків смислу виходитимуть по вівторках кожні два тижні на каналі Антропологія о 20:00.

 

 

25.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Фестиваль «Земля Поетів» у Львові
Пів сотні найкращих поетів та поеток різних поколінь зберуться в одному місці та в один час, аби започаткувати нову традицію в сучасній українській культурі під гаслом «Поети творять націю».
23.09.24 | | Штука
Навіть принцові
Василь МАХНО
Хто насправді Антуан де Сент-Екзюпері? І чому саме «Маленький принц», ця філософська притча, став його найвідомішим твором?..
21.09.24 | | Дискурси
До уродин Соломії Крушельницької
Львів’яни вперше зможуть побачити унікальну модульну виставку «Ґранд-тур. Соломія Крушельницька: українська примадонна світових сцен», яка  супроводжуватиметься кураторськими екскурсіями в альтанці-ротонді парку імені Івана Франка.
21.09.24 | | Штука
Молитва – це обовʼязок, а мучеництво – нагорода
 Юрій Чекан
Мистецьке вирішення проблеми «музика – революція» у 1956 році дав Франсіс Пуленк. Опера «Діалоги кармеліток» – музична драма, оповідь про людську трагедію, вічні, позачасові сутності: жертву та віру, страх та насильство, надію та спасіння, надію на спасіння.
20.09.24 | | Штука
Пейджери-вбивці
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Терористична організація «Хезболла» зазнала атаки звідти, звідки аж ніяк не очікувала – від пейджерів та портативних рацій. Всі, звісно, вирішили, що це справа рук Моссаду.
20.09.24 | | У світі
Пам’яті тої «Рути»
Юрій Андрухович
«Червона Рута-89» виконувала й таємну, ніким не оголошену місію: це була відповідь Системі на його вбивство. На вбивство Володимира Івасюка
20.09.24 | | Дискурси
Приходять і відходять
Тарас Прохасько
Якою ж складною у своїй простоті є людська істота. І якої різноманітності всьому цьому елементарному мурашникові надають мутації контексту
19.09.24 | | Дискурси
Звуковий полілог на тлі фото з війни
22 вересня о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться благодійний захід «Рефлексії з інтерлюдіями» Остапа Мануляка. Це музичний перформанс за світлинами військового-львів’янина Миколи Глібовича.
19.09.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.