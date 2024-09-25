"Логос": Прохасько та Андрухович стали першими героями проєкту "Інструкція. Смисл".

Випуском з Івано-Франківська 24 вересня на youtube каналі «Антропологія» від Суспільного стартує світоглядна експедиція «Інструкція. Смисл». Перший епізод сезону називається «Логос» і присвячений Слову та Літературі. Герої випуску – постаті, що через слово та мистецтво створили Україну такою, якою ми її знаємо й відчуваємо сьогодні: письменники Тарас Прохасько та Юрій Андрухович і художник-плакатист, що переїхав у Франківськ з Харкова, Нікіта Тітов.

«Раніше проєкт "Інструкція" на каналі "Антропологія" створювався у форматі інтерв'ю: це були розмови про українську ідентичність з тими, хто цю ідентичність створює й осмислює. В новому сезоні ведучий Іван Семесюк виходить зі студії на повітря й запрошує глядачів вийти з повсякденного у метафізичне. Кожен епізод сезону розкриватиме певну глибоку тему: Слово, Людина, Свідомість, Смерть, Абсолют, Смисл та інші слова, які хочеться писати з великої літери», – коментує новий сезон команда проєкту.

Починаючи з весни 2024 року команда «Інструкції» подорожувала Україною, щоби дослідити розмаїття українських ідей.

«Шукаючи глибоких розмов на духовно-філософські теми, наша експедиція подорожує із заходу на схід, з півдня на північ нашої Країни. Через мандри й діалоги з героями запрошуємо ширшу глядацьку аудиторію до роздумів про розуміння самих себе. Ми переконані: філософія – це захоплююча пригода, і для неї більше пасує динамічне документальне кіно, ніж статична розмова в камерній студії», – розкривають ідею нового формату.

Отже, «Інструкція. Смисл» вчора стартувала, 12 випусків сезону пошуків смислу виходитимуть по вівторках кожні два тижні на каналі Антропологія о 20:00.