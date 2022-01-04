"УП": Зеленський у Буковелі зупинився в одному готелі з Коломойським.

 

Президент України Володимир Зеленський приїхав на відпочинок у Буковель і розмістився в готелі Radisson Blu Resort Bukovel, де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

 

Автівки президентського кортежу на паркувальному майданчику біля готелю 4 січня

 

Про це повідомляє інтернет-видання "Українська правда", покликаючись на свої джерела.

 

Президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня. Його охорона оселилася в одному із сусідніх із ним номерів.

 

Водночас на тому ж 5-му поверсі, що й Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням.

 

Коломойський заперечив, що контактував із Володимиром Зеленським. "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду [до Дніпра]", – сказав він журналістові "УП".

 

04.01.2022

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