Створено сайт тероборони Львівщини

Офіційний інтернет-ресурс 103-ї бригади територіальної оборони Львівської області сьогодні презентували у Львові. На брифінгу його представив ініціатор створення та один із розробників Тарас Іщик. Віднедавна він також є комунікаційником Львівської бригади тероборони.

Сайт 103-ї бригади тероборони доступний за посиланням tro.lviv.ua. Тут можна знайти всю необхідну інформацію про те, що таке територіальна оборона, як долучитися до її формувань, які документи потрібні, всі необхідні контакти та посилання на офіційні сторінки у соцмережах фейсбук, інстаграм і телеграм.

Створили сайт за кілька днів власними силами самі резервісти, волонтери та ІТ-спеціалісти національної скаутської організації “Пласт”.

“Активну комунікацію про тероборону Львівщини в соцмережах ми почали вести два тижні тому. За цей час охоплення сторінки у фейсбуку сягнуло понад 144 тисячі користувачів, а один допис можуть переглянути до 60 тисяч осіб. Ми створюємо для цілої Львівщини єдині офіційні ресурси і закликаємо користуватися тільки офіційною інформацією з перевірених джерел. Адже за останні кілька днів у соцмережах починають з’являтися різні фальшиві сторінки тероборони Львівщини, де невідомі особи публікують брехню та фейки про теробону. Ми намагаємося блокувати такі сторінки та закликаємо всіх бути пильними”, - наголосив Тарас Іщик.

Також під час брифінгу нагадали, що у Львові, за адресою вул. Пекарська, 41, запрацював Центр рекрутингу резервістів тероборони. Щодня на короткий номер 1580 телефонують для отримання інформації не менше як пів сотні зацікавлених осіб.

Наразі триває розгортання штабів семи батальйонів у районах області. Особовий склад керівництва сформований на третину, ще частина справ офіцерів перебуває на перевірці у столиці. Водночас тероборона Львівщини формує підрозділи фахових інструкторів, адже тренування резервістів на полігонах планують розпочати вже у березні.