Тернопіль та Івано-Франківськ виділили грошову допомогу резервістам тероборони.

Голова Тернопільської громади Сергій Надал запропонував виділити з міського бюджету гроші для тих, хто запишеться до місцевого батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ.

Кожному, хто підпише контракт з тернопільським підрозділом тероборони, мер обіцяє по 20 тисяч гривень одноразового заохочення. Про це він повідомив у відеозверненні до жителів громади на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Гроші, за словами Сергія Надала, виділять з бюджету громади.

Водночас, голова міста зазначив, що Тернопіль має план дій усіх відомств та комунальних підприємств на час надзвичайної ситуації. А медзаклади міста забезпечені всім необхідним на кілька місяців.

Вчора, 21 лютого, подібне рішення щодо одноразової грошової допомоги - 25 тисяч гривень - усім новим резервістам місцевої тероборони прийняли на виконкомі Івано-Франківська.

Нагадаємо, територіальна оборона розгортається в Україні з січня цього року, адже закон про неї набув чинності у Новорічну ніч. Раніше повідомлялося, що Франківський батальйон сформований на 73%.



Світлини armyinform, Мілітарний