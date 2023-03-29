У Львові відкривають рекрутинговий центр "Азову", де тренуватимуть добровольців.

Сьогодні, 29 березня, у Львові відкривається рекрутинговий центр "Азову", де набиратимуть і тренуватимуть добровольців, які хочуть невдовзі взяти участь у наступальних діях. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Про створення центру та його майбутню діяльність представники бригади розповіли під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим.

"На заході Україні завжди правильний патріотичний настрій та активний мобілізаційний ресурс. Ми хочемо залучати до боротьби за Україну всіх і знаємо, як це зробити. Війна просто так не закінчиться. Незважаючи на зброю чи обладнання, українці – це наш найосновніший і найцінніший ресурс. Ми проводимо набір, нам дали бригаду, і ми активно можемо збільшувати свою військову потугу. Нам потрібно декілька тисяч людей. Наприкінці січня ми відкрили рекрутинговий центр у Києві, зараз стартуємо у Львові. Ми маємо знання і можемо їх якісно передавати", – зазначив "азовець" Ілля Самойленко, більш відомий за позивним "Гендальф".

За словами бійців, ціль центру – рекрутинг та інформаційно-просвітницька діяльність, бо якраз активне громадянське суспільство, яке складається з активних людей, може рухати країну вперед.

Під час зустрічі йшлося також про ситуацію на фронті, професійну підготовку військових та важливість якісної фізичної та психологічної реабілітації поранених.

Для вступу до бригади "Азову" потрібно заповнити анкету або пройти телефонну співбесіду за номером: 073 033 43 08. Офіційна сторінка бригади НГУ "Азов" за посиланням.