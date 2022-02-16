Обласні ради галицьких областей погодили співфінансування для тероборони.

У Львові та Івано-Франківську сьогодні відбулися позачергові сесії обласних рад, на яких депутати погодили виділення коштів з обласного бюджету для дофінансування підрозділів територіальної оборони. У Тернополі нову програму на два мільйони гривень для тероборони обласні обранці проголосували вчора.

Львівська облрада питання готовності області до екстрених ситуацій, які можуть виникнути через можливу ескалацію з Росією, розглядала понад вісім годин. Депутати заслухали інформацію від керівників обласних управлінь СБУ, ДСНС, Національної поліції, департаменту соцзахисту облдержадміністрації, медиків екстреної медицини та командира бригади тероборони області підполковника Валерія Курка. Ставили багато запитань, озвучували пропозиції і власні ініціативи щодо дій на випадок повномасштабної війни. Проте головними питаннями стали затвердження коштів для співфінансування 103 бригади Сил територіальної оборони Львівщини та передача на пільгових умовах приміщення для розміщення штабу Яворівського батальйону.

Керівник 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України підполковник Валерій Курко

За результатами сесії, 5 мільйонів гривень - як перший транш - теробороні Львівщини вирішили скерувати у межах обласної програми "Безпечна Львівщина", а батальйон Яворівського району розмістити у приміщенні, що є комунальним майном обласної ради, а саме у частині будівель Немирівського санаторію.

Тернопільська обласна рада вчора також погодила два мільйони гривень для дофінансування підрозділів Сил територіальної оборони Тернопілля, затвердивши нову обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024. Також депутати передали на пільйвих умовах передали приміщення, аби розмістити штаби батальйону територіальної оборони Чортківського і Кременецького районів. Відтак Чортківський батальйон розмістять на території комплексу будівель у селі Білобожниця, а в Кременці військовикм-резервістам передадуть частину приміщень комунального некомерційного підприємства "Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій". Про це повідомляють на сайті "Суспільне.Тернопіль".

На позачерговому засіданні сесії Івано-Франківської обласної ради депутати внесли зміни до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки. “Держава забезпечує резервістів тероборони зарплатою, зброєю тощо. А побутові питання лягають вже на наші плечі, і ми маємо з цим впоратися. Тож потрібно виділити додаткові кошти з обласного бюджету, мова йде про 3.5 мільйони гривень – першочергова сума, з якою вже можна буде починати роботу. Також додаємо 1.5 мільйона так званої шефської допомоги частинам Нацгвардії. Існує реальна загроза територіальній цілісності України, тож потрібно прийняти це рішення”, – пояснив заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Ільчишин. За таку пропозицію віддали свої голоси всі фракції облради Прикарпаття, повідомляє "Галицький кореспондент".

Нагадаємо, закон України "Про основи національного спротиву", який визначає правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, набув чинності 1 січня 2022 року. Він передбачає розгортання бригад Сил тероборони Збройних Сил України у кожній області. У період посиленої гібридної війни та можливої подальшої ескалації воєнного протистояння з Російською Федерацією, сили тероборони мають розгорнути за якнайкоротший період часу.

Світлини Альони Ніколаєвич, Михайла Крицуна та Суспільне Тернопіль