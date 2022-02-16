Обласні ради галицьких областей погодили співфінансування для тероборони.

У Львові та Івано-Франківську сьогодні відбулися позачергові сесії обласних рад, на яких депутати погодили виділення коштів з обласного бюджету для дофінансування підрозділів територіальної оборони. У Тернополі нову програму на два мільйони гривень для тероборони обласні обранці проголосували вчора. 

 

Львівська облрада питання готовності області до екстрених ситуацій, які можуть виникнути через можливу ескалацію з Росією, розглядала понад вісім годин. Депутати заслухали інформацію від керівників обласних управлінь СБУ, ДСНС, Національної поліції, департаменту соцзахисту облдержадміністрації, медиків екстреної медицини та командира бригади тероборони області підполковника Валерія Курка. Ставили багато запитань, озвучували пропозиції і власні ініціативи щодо дій на випадок повномасштабної війни. Проте головними питаннями стали затвердження коштів для співфінансування 103 бригади Сил територіальної оборони Львівщини та передача на пільгових умовах приміщення для розміщення штабу Яворівського батальйону. 

 

Керівник 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України підполковник Валерій Курко

 

За результатами сесії, 5 мільйонів гривень - як перший транш - теробороні Львівщини вирішили скерувати у межах обласної програми "Безпечна Львівщина", а батальйон Яворівського району розмістити у приміщенні, що є комунальним майном обласної ради, а саме у частині будівель Немирівського  санаторію.

 

 

Тернопільська обласна рада вчора також погодила два мільйони гривень для дофінансування підрозділів Сил територіальної оборони Тернопілля, затвердивши нову  обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024. Також депутати передали на пільйвих умовах передали приміщення, аби розмістити штаби батальйону територіальної оборони Чортківського і Кременецького районів. Відтак Чортківський батальйон розмістять на території комплексу будівель у селі Білобожниця, а в Кременці військовикм-резервістам передадуть частину приміщень комунального некомерційного підприємства "Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій". Про це повідомляють на сайті "Суспільне.Тернопіль".

 

На позачерговому засіданні сесії Івано-Франківської обласної ради депутати внесли зміни до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки. “Держава забезпечує резервістів тероборони зарплатою, зброєю тощо. А побутові питання лягають вже на наші плечі, і ми маємо з цим впоратися. Тож потрібно виділити додаткові кошти з обласного бюджету, мова йде про 3.5 мільйони гривень – першочергова сума, з якою вже можна буде починати роботу. Також додаємо 1.5 мільйона так званої шефської допомоги частинам Нацгвардії. Існує реальна загроза територіальній цілісності України, тож потрібно прийняти це рішення”, – пояснив заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Ільчишин. За таку пропозицію віддали свої голоси всі фракції облради Прикарпаття, повідомляє "Галицький кореспондент".

 

Нагадаємо, закон України "Про основи національного спротиву", який визначає правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, набув чинності 1 січня 2022 року. Він передбачає розгортання бригад Сил тероборони Збройних Сил України у кожній області. У період посиленої гібридної війни та можливої подальшої ескалації воєнного протистояння з Російською Федерацією, сили тероборони мають розгорнути за якнайкоротший період часу.

 

Світлини Альони Ніколаєвич, Михайла Крицуна та Суспільне Тернопіль

 

 

16.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22 | | Штука
«Одержима»: 30 років до прем’єри
Мирослав Волинський
У Києві в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. Чайковського відбудеться другий прем’єрний показ опери «Одержима» композитора Мирослава Волинського за однойменною драмою Лесі Українки.
15.02.22 | | Штука
Цивільність як риторична діяльність
Христина Михалюк
Цивільність полягає не в униканні суспільного тертя, а в тому, щоби в суспільних баталіях «намацувати», що є кращим для спільного життя
15.02.22 | | Дискурси
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22 | | Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22 | | Штука
Валентинка собі
Юлія Баір
Моє покоління було природно спраглим дуже малозрозумілого почуття закоханості й ще менш збагненних вимірів і форм її проявів, коли на нас звалилося зненацька це модне яскраве свято — День Валентина
14.02.22 | | Україна
Доживем до середи
Юрко ТИМЧУК
Колективний Захід еволюціонував від "глибокого занепокоєння" до легкої параної, а українці згадали  англійця Лі Чайлда та його "Сподівайся на краще і готуйся до гіршого". Огляд подій тижня
14.02.22 | | Україна
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.