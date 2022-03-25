Волонтери просять помогти спорядити добровольців на Схід.

Волонтери просять допомогти зібрати спорядження для хлопців, які відправляють на Схід захищати державу від російського агресора. Про це повідомила волонтерка Уляна Кузик.

 

 

Серед необхідних речей:

 

медикаменти, зокрема:

 – NaCl пластик, як що є (скло теж підійде);

 – Рефортан фіз.розчин;

 – протизастудні (багато);

 – знеболювальні в ампулах для ін'єкцій і в таблетках (багато);

 – шприци різні;

 – Рінгера фіз.розч; 

 – перев'язувальні матеріали;

 – жарознижувальні (все, що є);

 – транексанова кислота;

 – рукавички різні;

спальники;

каремати;

термобілизна;

рукавиці флісові;

форма;

берці;

чоботи;

продукти;

бронежилети;

каски;

планшети;

фліски.

 

Також потріно заправити фуру 1 тонною пального.

 

Для деталей звертайтесь на гарячу лінію: +380 099 525 85 90.

 

Щоб допомогти фінансово, надсилайте кошти за реквізитами:

 

Рахунок в гривнях

 

IBAN CODE

UA713052990000026005011002727

Карта приват, валюта автоматично конвертується

5168745608265879

Уляна Кузик (начальник управління постачання ДУК ПС)

MoneyGram та Western Union для KUZYK ULYANA

 

ВАЖЛИВО! Після переказу напишіть на акаунт Уляна Кузик у Facebook номер переказу, суму переказу, валюту та країну, з якої надсилали кошти.

 

Рахунок для валютних коштів

 

ВАЖЛИВО! Валюту платежу вказувати в євро, валюту отримувача зазначити як невідома.

 

Recipient:

Charitable foundation Ulyana Kuzyk

10 Metropolit Andrey str., Lviv, Ukraine

Bank info: PrivatBank

IBAN CODE UA713052990000026005011002727

ID SWIFTPBANUA2X

25.03.2022

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