У Львівському перинатальному центрі проводитимуть скринінг немовлят.

У Львівському обласному перинатальному центрі відкриють Регіональний центр неонатального скринінгу. Про це на своїй facebook-сторінці повідомила керівниця центру Марія Малачинська.

У Львові обстежуватимуть новонароджених дітей з семи областей – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської.

Обстеження малюків проводитимуть з метою ранньої діагностики рідкісних захворювання, безплатно діагностуватимуть понад 20 захворювань.

За інформацією Марії Малачинської, зараз проводять підготовчі роботи та консультації, а також очікують надходження обладнання і готуються до контрактування з Національної службою здоров’я України.

Зазначимо, відповідно до планів міністра охорони здоров'я, в Україні буде створено чотири такі центри.

Фото facebook.com/Марія-Малачинська, mama.ua