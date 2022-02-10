У Львівському перинатальному центрі проводитимуть скринінг немовлят.

 

У Львівському обласному перинатальному центрі відкриють Регіональний центр неонатального скринінгу. Про це на своїй facebook-сторінці повідомила керівниця центру Марія Малачинська.

 

 

У Львові обстежуватимуть новонароджених дітей з семи областей – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської.

 

Обстеження малюків проводитимуть з метою ранньої діагностики рідкісних захворювання, безплатно діагностуватимуть понад 20 захворювань.

 

 

За інформацією Марії Малачинської, зараз проводять підготовчі роботи та консультації, а також очікують надходження обладнання і готуються до контрактування з Національної службою здоров’я України.

 

Зазначимо, відповідно до планів міністра охорони здоров'я, в Україні буде створено чотири такі центри.

 

Фото facebook.com/Марія-Малачинська, mama.ua

10.02.2022

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