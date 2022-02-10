У Львові і Києві придбають шкарпеток на рекордну суму для допомоги війську.

Популярний український бренд Dodo Socks у ці вихідні, 12 і 13 лютого, спільно з відомими українцями запускає акцію «Любітеся — поборете», яка має на меті зібрати 500 тисяч гривень для благодійного фонду «Повернись живим», що постійно підтримує українських військових.

«Український бренд шкарпеток Dodo Socks запускає благодійну акцію, яка зможе врятувати життя на передовій. 12 та 13 лютого, напередодні Дня закоханих, всі кошти з продажів у фірмових магазинах Dodo Socks передадуть фонду «Повернись живим». Ціль акції – зібрати на допомогу армії пів мільйона гривень», – повідомили у фонді.

У Києві гостей зустрічатимуть, зокрема, засновник «Veterano Pizza» Леонід Остальцев, журналіст та співзасновник «Телебачення Торонто» Майкл Щур і автор проєкту «Ukrainer» Богдан Логвиненко та інші амбасадори бренду.

У Львові – Катерина Кіт-Садова, Володимир Бєглов, Сашко Горонді, Мей Лі, Володимир Андрєєв, Дмитро Малєєв, Ляна Мицько, Степан Бурбан, Дмитро Кумар, Юлія Паук, Роман Дзедзик, Марія Кристопчук, Дара Бурко, Катя Ковалюк.

Благодійна акція відбуватиметься офлайн: у Львові крамниці є на вул. Вірменській, 30, та вул. Федорова, 2, а в Києві – вул. Антоновича 19/21. Проте онлайн БФ "Повертайся живим" можна підтримати через Patreon.

Зазначимо, торік до Дня захисника і захисниці Dodo Socks передали на допомогу війську 105 тисяч гривень. Ці кошти команда закумулювала за тиждень, збираючи по 10% з кожного онлайн-замовлення.

Фото facebook.com/dodosocks