"Вірю, що росія розвалиться"

Я вперше її побачила за тиждень до її вісімдесятиліття, це була онлайн зустріч. Почався ковід, всіх закрили в дома. Я працювала в громадській організації, менеджеркою проєктів і водночас комунікаційницею. Мене попросили швиденько навчити жінку, нашу волонтерку, користуватись соцмережами і особливо важливо показати як виходити в прямі ефіри у фейсбуці. На все навчання мені дали тиждень. Я зателефонувала їй і в телефонній консультації розповіла на які кнопки натискати, куди дивитись, де камера, як краще сісти, з якого боку має бути світло і як підписати допис з ефіром. Звісно, що я сумнівалась, що з цього щось взагалі вийде, бо на те, щоб навчити створювати дописи і робити сторіс свою колегу, якій 30 років мені пішов добрий місяць. А тут жінці майже вісімдесят! Я нічого про неї не знаю, може вона смартфон вперше в житті тримає в руках. Але їй вдалось. На моєму екрані в тестовій сторінці фейсбуку зʼявилась прекрасна пані з яскравою червоною помадою на губах, лаконічним намистом на шиї, в красивій білій блузі — було помітно, що вона готувалась до цього ефіру з усією відповідальністю.

― Добрий вечір, Любочко, щиро вам вдячна за ваше терпіння. Я вас попрошу переглянути теми, які я підготувала для майбутніх ефірів. Підкажіть, що буде цікаво моїй аудиторії? Додам, що це прекрасні молоді і дуже проактивні жінки, трошки за сімдесят, ні каюсь, декому за вісімдесят, ― промовила вона.

Прекрасна дикція, чітка вимова, фантастична мова! А теми, якими вона поділилась ― деякі комунікаційники ховаються зі своїм креативом на фоні ідей цієї пані. Тетяна Сукоркіна ― так її звати. Вона екскурсовод, займається перекладами, співає в кількох ансамблях, а ще в церковному хорі, багато вчиться і навчає інших.

Вдруге ми зустрілись уже після 24 лютого 2022 року. Пані Тетяна стала волонтеркою у проєкті із соціалізації котрий запустила ГО «Платформа трансформації» для людей, котрі були вимушені втікати від війни і опинились у Львові. Для них вона провела десятки екскурсій, розповідала про історію Львова, культурні, релігійні, національні аспекти. Якось хтось з учасників поскаржився, що це неможливо ― у Львові весь час дощ, як же ходити на екскурсії?! І пані Тетяна відреагувала на скаргу історичною довідкою, але так, що стендапери могли б позаздрити.

― Любі мої, у Львові дощ із 1256 року, з моменту заснування міста і ви здивуєтесь, але люди тут якось доживають в таких умовах навіть до глибокої старості, а ще шкіра весь час зволожена, зморшки не так помітні ― одні плюси!

Іншого разу, коли під час екскурсії її із групою застала повітряна тривога, вона повела учасників в укриття зі словами:

― Ви ж розумієте, що справжніх бомбосховищ тут у Львові немає, не тільки тут, взагалі в Україні, але я переконана, що якщо вже й ховатись десь, в якихось псевдо укриттях, то там, де є багато мистецтва і краси», ― і повела групу до лялькового театру.

Пізніше учасники групи мені розповідали, що там пані Тетяна багато жартувала, місцями то був «чорний гумор», розповідала про львівських привидів і що найбільше вразило їх, те, як вона говорила про смерть:

― А чого боятись? Можна вмерти, вдавившись в дома ковбасою, а можна із гідністю, без страху в храмі мистецтва, який, між іншим, спершу функціонував як Палата ремісників і збудував цю споруду польський архітектор Ян Протшке. Як закінчиться повітряна тривога і ми всі вийдемо звідси живі-здорові я вам покажу скульптури коваля і муляра на фасаді.

Її гумор вражає, а ще вражає швидкість з якою вона переміщається містом і темп життя і те, наскільки яскраво вона проживає кожен момент цього життя. Всі свої зустрічі вона ретельно записує в записник: кожен день, година. Коли ми домовлялись про інтервʼю, то віконечко для нього виявилось лише одненьке, якраз після репетиції в ансамблі і прибирання церкви та перед репетицією хору.

― Мене так виховували, планувати, не забувати про зустрічі, про людей ― це прерогатива вихованих людей, ― жартує пані Тетяна в нашій телефонній розмові.

День зустрічі. Заходжу в під'їзд, двері вже відчинені, мене зустрічає красива тендітна жінка, губи злегка підмальовані, волосся акуратно вкладено — знову готувалась, то таке чистото галицьке, ловлю себе на думці. Прохожу в коридор, намагаюсь визутись.

― Ви що! Я своїх гостей люблю більше, ніж свої підлоги, спиніться, ― сміється пані Тетяна.

Затишна квартира, на дивані сидить старенький собака, в кімнату вбігає кішка і одразу вистрибує мені на руки. Чоловік пані Тетяни приносить нам каву. Ми розмовляємо, подружжя розповідає про собаку, який пережив операцію, кішку, яку підібрали з підвалу, аж раптом всі звертають увагу на мене:

― Чого ви не пʼєте каву! Вона ж буде холодна!, ― каже пані Тетяна.

― Ви знаєте, я так звикла не встигати допивати свою каву, або допивати холодною: прокидаюсь, поки дітей в школу зібрала, поки себе на роботу, ― віджартовуюсь я.

― Ви не любите себе. Себе треба любити, шанувати!

Чемно хапаюсь за горнятко і відпиваю ковток кави ― смачнюща.

Продовжуємо розмовляти: пані Тетяна розповідає про своє дитинство в часі війни і після війни, переїзд сімʼї, свою молодість, своїх дітей і те, що надихає її жити.

Вона народилась у 1940 році. І ця війна 22-го року вже друга війна, котру вона проживає. Її тато Леонід Фьодоров вчився у Варшавському університеті. Він був талановитим фармацевтом. Я бачу вогонь в її очах, коли вона розказує про батьків. Ще в часі студентства тато пані Тетяни познайомився із її мамою Ольгою, вона родом із Рівного. На питання про її родовід вона каже, що в її крові стільки національностей, що вона всім повідомляє, що вона дитя Боже (вимовляє на польський манір). Коли її батьки одружились, молоду родину запрошували переїхати до штатів, батьків талант дуже цінувався, але оскільки подружжя було в очікувані дитини, вирішили, що краще народжувати у Рівному поряд із мамою Ольги. Родина вважала, що і війна, і радянський союз ненадовго, то перечекають там.

Коли я запиталась у пані Тетяни, що вона памʼятає про війну її дитинства, вона відповіла, що не памʼятає страху, пам'ятає фрагменти: в що була вдягнена в котрийсь із моментів, як пахла пивниця в якій ховались від бомбардувань, а ще каже, що має у своїх спогадах свою "шафку із півником", яка тримається, тільки в неї то була стіна з фотографіями біля якої стояло піаніно, а на ньому різні декоративні фігурки, статуетки:

― Ми виходимо з укриття, будинку нема, а це піаніно і ці фарфорові фігурки стоять, так, наче нічого й не сталось, мені було три роки, а я цю стіну і піаніно запам'ятала на все життя і ось ця шафка з півником в цій війні стала для мене ще одним таким символом стійкості.

Згодом родина пані Тетяни переїхала з Рівного до Львова. Жінка ділиться, що тут було дуже важко. Мама пані Тетяни співала в церковному хорі, шила на замовлення одяг, попри те, що за це в радянський час можна було отримати термін і бували моменти, що викрійки, тканину треба було ховати в каструлях, як хтось заходив з перевірками. Інколи родина брала квартирантів. Намагались вижити як могли ― бували дні, коли вона зранку нічого не їла, бо не було їжі. Про свою матір Пані Тетяна говорить з такою гордістю в голосі, вона каже, що та була сильною жінкою. Можу уявити, адже бачу пані Тетяну і ця сила передалась їй в її кожному слові, інтонації.

Її життя не можна назвати легким, вона втратила доньку, бувши екскурсоводом найвищої категорії вимушена була виживати: кілька разів змінювати види діяльності від дистрибуції, продажу цибулі на ринку до викладання ораторського мистецтва; опиралась радянському режимові, каже, що «билась» як могла. Коли слухаєш її, складається враження, що ти розмовляєш із титаном, велетом неймовірної сили та розміру, попри її тендітний силует і невеликий зріст.

― В нас в сімʼї не було зради, жодного комуніста, жодного зрадника, нікого, хто б намагався якось викрутитись. Я б могла зробити кар'єру, але я обрала інші цінності: гідність, сімʼю. В мене на руках було двоє інвалідів ― мама і донька. Я працювала екскурсоводом, але в той час бути екскурсоводом вважалось бути ідеологічним працівником, хоч це й була сфера обслуговування. Але я ніколи не переступила межу людської гідності. В мене оточення таке було, що всі були людьми і дітей своїх я теж так виховувала, ― каже пані Тетяна.

Молодша донька пані Тетяни пішла до війська у 2022 році, слідом за чоловіком, він військовий.

― То кохання її життя, вона не могла тут без нього. Як я прийняла вибір доньки? Моє завдання як мами було таким ― дати освіту і здоровʼя своїм дітям на стільки, на скільки я можу. Допомогти стати самодостатніми людьми із свободою вибору, і своєю думаючою головою на плечах. Я приймаю вибір доньки. Я розумію це війна і розумію її вибір. Навіть Бог дає людям вибір, а я ж не Бог, щоб забороняти.

Мені дуже цікаво, що дає її сил триматись, жити отак активно, не знаю як спитатись і десь, наче відчуваючи моє питання жінка каже:

― Мене в цьому житті тримає моя віра, релігія. Без віри життя нічого не варте!

Питаюсь до якого храму вона ходить і чую дуже неочікувану відповідь:

― Ви знаєте, ось тут я зрадниця, повстала проти православного батюшки. Я все життя і моя мама ходили до православного храму. Якось, на Вербну неділю, спізнилась до церкви, зашпорталася із дітьми, поки зібрались, поки дійшла і мені не посвятили вербу, нікому вже було, закрито. Йду така засмучена, аж тут церква, греко-католицька, Святої трійці, колись то був Костел Заручин Марії і монастир сакраменток. Відкрито. Заходжу, на обличчі в мене відбиток болю і розпачу певно і священник стоїть, як виявилось це був парох Степан Кащук, та питає: «Що трапилося у вас?». Я ж йому про ту вербу, а він каже: «то ходіть, посвячу, що в церкві святої води не знайдеться, а навіть як не знайдеться, то я і воду посвячу для вашої верби». Отак я й залишилась в цьому храмі вже на десятиліття. Прикипіла. І дочка моя там шлюб брала, і я. Зранку ходжу прибирати-мити, килими, то теж моя робота. А на літургіях співаю в хорі.

Щотижня у пані Тетяни репетиції, вона співає в церковному хорі і в єврейському ансамблі, хоч каже, що єврейської крові немає, та ця культура їй дуже цікава:

― Я протримала в себе в хаті два ансамблі і церковний хор, навіть в часі карантину ми не боялись збиратись. Я не втомлююсь, я відпочиваю, змінюючи діяльність. І займаюсь тим, що мені цікаво! Навіть в нецікавих моментах я знаходжу щось таке особливе, занурююсь в це! Поєднати все те, що тобі цікаво не так вже й важко виявляється!

Я слухаю її і намагаюсь зрозуміти, яка вона, бо в ній такі мініатюрній вміщається стільки всього. Шукаю собі епітет, який якнайвдаліше її опише і не знаходжу.

― Яка ви?

― Я невиносима! То я сама собі так кажу. Я ношусь по хаті, я не можу ходити спокійно і повільно. Я вважаю, що поки можу — я маю бути в русі. Я була дуже категорична, я набагато менш категорична стала, і набралася багато життєвої мудрості. Все абсолютно все, що розказують психологи є в Біблії. Всі ці життєві правила і істини. Я розумію, що для багатьох вони написані незрозумілою мовою, але все вже написано.

Моя перша дитина мала інвалідність. Я боляче реагувала на інших дітей певний період, але в якийсь момент я перестала сприймати своє материнство з цією дитинкою, як якусь кару. І тут мене осяяло: якби ця дитина попала в іншу родину, то може б вона мучилась, а ми ж її любимо, і приймаємо. І знаєте, що ― я завжди хочу вчитись. Я ніколи не питаюсь «за що мені це», я питаюсь «що я маю винести з цього». Я копати люблю, в глибину душі.

Нас перериває телефонний дзвінок, на рингтоні грає гімн України…

― Привіт, та ти що, Козаренко помер…

Я не слухаю далі, але розумію, що музика в її житті займає чимале місце, вона готується до проєкту у Франківську для вчителів історії з усієї України, які будуть тепер викладати в курсі історії України і про внесок єврейської культури в загальну українську культуру. В її житті ще безліч людей, вона памʼятає їхні дні народження, важливі дати, я чую, наскільки вона залучена в розмову зі знайомою і це все щиро, не награно ні на пів слова. Потім пані Тетяна пояснює, що телефонувала однокурсниця доньки, вони обидві вчились в консерваторії… музика, люди, стосунки, цінності…

Пані Тетяна, каже, що цінує людей за людське!

― Я виросла в абсолютно толерантній родині, моя бабця казала, що у світі існує дві нації ― люди і нелюди. Я завжди старалась пояснити, проговорити, не бути категоричною, зʼясувати, що там в серці людини. Проблема існує доти, доки її не проговорити, тільки так можна знайти рішення.

Вона переконана, що з ненависті нічого доброго не виростає, що енергію маємо скеровувати в рух творення, а не руйнування.

― Я вірю, що росія розвалиться, ― додає пані Тетяна на останок, ― А нам треба добре попрацювати аби зшити Україну!, ― ці слова дещо дисонують із тими, що про толерантність, але вони так пасують її мініатюрній войовничій фігурі.

Наостанок, вже в дверях, вона запрошує мене в гості й каже, аби я обовʼязково брала своїх дітей і приходила на генеральну репетицію її гурту «Халява бенд». Ну навіть в неймінгу це почуття її гумору фантастичне. Ні, не невиносима, а несамовита, бойова, нестримна, відкрита!