Прокуратура закрила "справу волонтерів", що її було відкрито проти Олеся Дзиндри.

Прокуратура закрила кримінальну справу, порушену минулого року проти знаних львівських волонтерів Олеся Дзиндри та Юрія Музичука. Про це на своїй сторінці у fb повідомив Юрій Музичук.

"Дорогі друзі! Щойно отримав від прокурора постанову про закриття кримінального провадження проти нас з Олесем. Почуття наразі дуже різні. Звичайно, виснажений емоційно після року боротьби. Система використала свій шанс уникнути ганьби, не доводячи справи до суду, і цим створила унікальний прецедент. Завдяки нашій спільній боротьбі. Так, це перемога в цій битві, але не у війні. Почуваюся зараз виплюнутим потворою, яка не змогла проковтнути...

І все ж! Олесь пригадав мені слова молодого адвоката, з яким зустрічалися на самому початку справи. При прощанні з нами він сказав – "Не відчаюйтесь, у вас є шанси, оскільки на всіх судочинних документах у нас є Тризуб, у них цього немає".

І тепер я зрозумів, цей Тризуб – це ми всі з вами, і нам під силу всім разом спільними зусиллями подолати цю потвору!

Дякую усім, хто вірив у нас, чию підтримку ми відчували протягом цього важкого року! Завдяки Вам ми знаходили сили не припиняти боротьбу на усіх фронтах! Разом до перемоги! Слава Україні!" – написав Юрій Музичук.