Прокуратура закрила "справу волонтерів", що її було відкрито проти Олеся Дзиндри.

 

Прокуратура закрила кримінальну справу, порушену минулого року проти знаних львівських волонтерів Олеся Дзиндри та Юрія Музичука. Про це на своїй сторінці у fb повідомив Юрій Музичук.

 

 

"Дорогі друзі! Щойно отримав від прокурора постанову про закриття кримінального провадження проти нас з Олесем. Почуття наразі дуже різні. Звичайно, виснажений емоційно після року боротьби. Система використала свій шанс уникнути ганьби, не доводячи справи до суду, і цим створила унікальний прецедент. Завдяки нашій спільній боротьбі. Так, це перемога в цій битві, але не у війні. Почуваюся зараз виплюнутим потворою, яка не змогла проковтнути...

І все ж! Олесь пригадав мені слова молодого адвоката, з яким зустрічалися на самому початку справи. При прощанні з нами він сказав – "Не відчаюйтесь, у вас є шанси, оскільки на всіх судочинних документах у нас є Тризуб, у них цього немає".

І тепер я зрозумів, цей Тризуб – це ми всі з вами, і нам під силу всім разом спільними зусиллями подолати цю потвору!

Дякую усім, хто вірив у нас, чию підтримку ми відчували протягом цього важкого року! Завдяки Вам ми знаходили сили не припиняти боротьбу на усіх фронтах! Разом до перемоги! Слава Україні!" – написав Юрій Музичук.

 

Нагадаємо, що справу проти Олеся Дзиндри та Юрія Музичука порушили в серпні минулого року. Їм інкримінували продаж чотирьох ввезених в Україну для потреб ЗСУ автівок на загальну суму 20,7 тис. євро. Правоохоронці відзвітували тоді поширеною в медіа заявою про ліквідацію "масштабної схеми розкрадання гуманітарної допомоги" і звернулися в суд про – в якості запобіжного заходу – арешт підозрюваних. Утім, на захист волонтерів активно постала громадськість, і Галицький районний суд відпустив обвинувачуваних під особисті зобов’язання. 

 

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Олесь Дзиндра – львівський художник, архітектор, інсталятор, засновник «Музею ідей» etc., громадський діяч ще з часів виборювання української незалежності. Працює в монументальному, декоративному, ужитковому та образотворчому мистецтві. У 2006 році заснував щорічний фестиваль «Львів – столиця ремесел»; міжнародний фестиваль незалежного кіна «КіноЛев», конкурс «Концепт-шопка», фестиваль міського вертепу, а у 2010 році – культурологічний проєкт «MezzoДром» – тижні культур національних громад Львова.

Із початком війни на сході Олесь Дзиндра долучився до волонтерського руху, зокрема щодня особисто віктував сотні вимушених переселенців зі сходу України. А також разом зі своїм товаришем, 64-річним підприємцем Юрієм Музичуком, 67-річний Олесь Дзиндра купував за кордоном і передавав ЗСУ автівки.

 

18.08.2023

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