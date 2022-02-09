МЗС України заявило, що Макрон обговорював не наміри, а пропозиції.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Києві не порушували питання відмови України від прагнень вступити в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресовій конференції у середу, повідомляє "Суспільне".

"Питання відмови України від євроатлантичних прагнень вчора не порушувалося", – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що слова Макрона про критичну вирішальність найближчих днів не слід сприймати буквально.

"Що стосується фрази Макрона про критичність наступних днів, то він як досвідчений політик має свої відчуття ситуації після розмови з Путіним, Зеленським. Але зараз не треба прив'язуватися до календарних речей, днів, місяців. Нам обіцяли війну до кінця грудня, середини січня, кінця лютого тощо... Ми все ще зараз перебуваємо у дипломатичному процесі. Жодних зрад не відбулося, Президент захищає національні інтереси нашої держави", – наголосив міністр.

Кулеба додав, що президент Макрон під час перемовин із Володимиром Зеленським обговорював ідеї щодо деескалації конфлікту навколо України. І що Макрон приїхав до України "з думками, а не пропозиціями".

"Сторони намагаються допустити межі компромісів та кроків, які потрібно зробити, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Вчора – це було обговорення ідей, але не обговорення конкретних пропозицій", – сказав очільник МЗС.

Кулеба додав, що сьогоднішній Київ є центром міжнародної дипломатії.

"Ситуація, за якою нам привозять, ставляться якісь ультиматуми й залишають нас у ситуації “приймайте це або нічого” – в принципі для нас є неприпустимою, і наші партнери це знають", – заявив міністр.

У вівторок на пресовій конференції в Києві Еммануеля Макрона запитали, чи він направду обговорював ідею "фінляндизації" України із Владіміром Путіним. Про це у день його візиту написали французькі видання Le Figaro і Le Monde. Сам Макрон цю інформацію заперечив.

Британське видання Daily Mail написало: Макрон запропонував Путіну закріпити за Україною нейтральний статус. Західні союзники України дратуються, бо французький лідер цього ні з ким не узгоджував.

"Він займається своїми справами, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Втім це цікаво", – зазначило джерело у британському уряді.