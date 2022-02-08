Макрон запевнив українців, що не домовлявся у Росії про "фінляндизацію".

 

Президент України Володимир Зеленський заявив після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, що Україна очікує від європейських партнерів лідерства і єдності при залагодженні українсько-російського конфлікту.

 

 

Про це Зеленський сказав на пресовій конференції у вівторок, повідомляє "Укрінформ".

 

"Ми продовжимо взаємодію для деокупації територій України", – сказав Зеленський.

 

Він зазначив, що має спільне з Макроном бачення щодо безпекових загроз та актуальних викликів для України, для всієї Європи, для світу у цілому. "Вони вимагають єдності, нових превентивних підходів, європейського лідерства", – додав керівник держави.

 

"Сьогодні підтримка України з боку партнерів, зміцнення стійкості та обороноздатності є виграшною у цілому для усього регіону і, впевнений, для усіх країн Європейського Союзу. Підтримка безпекова дуже важлива, підтримка економічна дуже важлива, і ми дуже цінуємо це", – сказав Президент.

 

Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати фразу Владіміра Путіна про виконання "мінсбьких домовленостей" (російською – "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица"; українською – "Подобається-не подобається, терпи, моя красуне"), зеленський сказав: "Путін правий у тому, що Україна – "красавица". А от "моя" – це вже перебір. Щодо терплячості... Україна дуже терпляча. Тому що це мудрість. Тому що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи", – зазначив Зеленський.

 

Президент додав, що від терпіння України залежить питання ескалації у регіоні.

 

“Ми захищаємо свою країну. Ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на них, а поводимося дуже гідно", – сказав керівник держави.

 

По правді, то, як розповів Володимир Зеленський, самої пресової конференції Владіміра Путіна він і не дивився. "У мене немає часу", – пояснив.

 

"Я сприймаю відкритість будь-якого лідера. Я вважаю, що відкритість – це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість і розуміння, що є небезпека, і що це не жарти… В принципі я не дуже словам довіряю, я вважаю що у кожного політика відкритість – у конкретних кроках. В нашому випадку – це кроки щодо деескалації", – заявив Зеленський, реаґуючи на "відкритість" Путіна до переговорів.

 

Володимир Зеленський сподівається на те, що сторонам вдасться просунутися на переговорах у "нормандській четвірці".

 

"У нас є майданчик, є "нормандський формат". Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться найближчими днями. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість, якщо є відкритість, що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб’єктність, і свою відкритість", – сказав Зеленський.

 

Еммануель Макрон зі свого боку заперечив, що він говорив із Путіним про "фінляндизацію" України.

 

Перед тим ранцузька Le Figaro написала, що Макрон розповів журналістам, що однією з тем перемовин з Путіним є ідея "фінляндизації" України, тобто закріплення за нею позаблокового статусу. 

 

Ще одне французьке видання, Le Monde, підтвердило, що Макрон говорив про "фінляндизацію". 

 

08.02.2022

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